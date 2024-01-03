С памятного валуна ксендза Фальковского в Лиде исчез герб повстанцев Калиновского 4 3.01.2024, 8:41

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Лукашисты совершили очередной акт вандализма.

На могиле ксендза Адама Фальковского, расстрелянного в Лиде в июне 1863 года за то, что озвучил манифест восстания Кастуся Калиновского и призвал принять в нем участие, неизвестные вандалы затерли герб восстания, сообщает «Спадчына».

В 1919 году на могиле ксендза Адама Фальковского был установлен железный крест, а именем священника – названа одна из улиц Лиды, но в 1940 году советские власти снесли крест и разрушили могилу. В 1996 году Лидское отделение партии БНФ «Адраджэнне» установило на Дзяды деревянный крест на месте захоронения священника, но и он был уничтожен.

Кресты на могиле Фальковского ломали еще несколько лет, а в 2010 году могилу сравняли с землей бульдозером, так как город готовился к «Дожинкам». В ответ на это молодежь устроила у могилы 5-дневный пикет и снова установила крест, к которому начали приносить свечи. Тогда власти предложили заменить крест на памятный камень.

Спустя 13 лет потомки Муравьева-вешателя вновь осквернили место места захоронения – затерли на камне герб восстания 1863 года.

«Помнит ли история тех, чьи могилы стремились уничтожить? Да. Помнит ли история тех, кто сносил могилы? Нет. И это приговор истории», – отмечает автор сообщения на телеграм-канале «Спадчына».

Католический священник Адам Фальковский был арестован 3 мая 1863 года. 24 июня его расстреляли за то, что в костеле публично озвучил перед горожанами манифест восстания 1863–1864 годов. Камень на могиле ксендза находится сейчас на территории парка культуры и отдыха в Лиде.

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