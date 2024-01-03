Россияне «растоптали» жену Пескова после ее новогоднего поздравления 1 3.01.2024, 8:47

3,946

Ответы о бумеранге шокировали экс-фигуристку.

Чемпионка Турина-2006 в танцах на льду Татьяна Навка, опубликовала у себя в Instagram поздравление с Новым годом, спровоцировав массу негатива в свой адрес. 48-летняя экс-фигуристка разместила совместное фото с Дмитрием Песковым и их дочкой Надеждой.

«Вот уже почти закончился этот год и скоро мы встретим Новый 2024. Пусть все сложности и неприятности останутся в 2023, а в новый год мы возьмем с собой только счастье, благополучие, взаимопонимание, любовь и мир. Берегите себя, друг друга, каждый прожитый день, цените родных, близких и время проведенное вместе», – цинично написала Навка.

В ответ Татьяне начали писать про Украину.

«Пусть победит Украина, тогда у России будет будущее!», «Желаю чтобы ваши дети. Внуки и правнуки отвечали за те деяния которые вы принесли в эту жизнь. А это убийство украинского народа , слезы жен и матерей. Как показывает жизнь - бумеранг возвращается», – отмечают пользователи.

Многие желают Пескову заслуженные «награды» за все свои действия.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».