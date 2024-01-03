До -23°С: синоптики предупредили белорусов о приближении арктической массы с метелями 3.01.2024, 9:00

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Стало известно, когда и где похолодает.

На территорию Беларуси надвигаются холодные воздушные массы арктического происхождения, предупредили синоптики Белгидрометцентра. По их прогнозам, в ближайшие дни эти массы спровоцируют снежные метели на территории всей страны, а в отдельных районах может похолодать до -23°С.

Влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Западной Европы, по информации Белгидромета, в среду, 3 января, скажется уже на на большей части территории страны. Ожидается облачная погода со снегом, а местами — со слабой метелью. Мокрый снег с дождем ждет жителей Брестской области. Из-за этого там объявили оранжевый уровень опасности на этот день.

В Гродненской и Гомельской областях синоптики из-за сильного снега объявили желтый уровень опасности и предупредили, что на отдельных участках дорог республики ожидается гололедица, а ночью высока вероятность налипания мокрого снега.

Температура воздуха ночью может опуститься от-2°С по юго-западу до -22°С по северо-востоку страны. Днем будет также сохраняться минус — до -16°С по востоку Витебской и Могилевской областей и лишь по западу Брестской области возможен 0°С.

Холодные воздушные массы арктического происхождения, по прогнозам Белгидромета, продолжат определять погоду в Беларуси и в следующие два дня: мокрый снег и слабые метели с порывистым ветром ожидаются по всей стране 4 и 5 января. Минимальная температура воздуха, судя по прогнозам, будет понижаться с каждым днем: 4 января ночью она составит от -5°С по юго-западу до -19°С по северу страны, днем — до -10..-17°С (на юге и юго-западе — в районе -2..-9°С); 5 января ночью -13..-20°С, днем -10..-17°С (на юго-западе — ночью -7..-12°С, днем -4..-9°С). При этом при прояснениях температура воздуха в эти дни может опускаться до -20..-23°С.

Авторы телеграм-канала о погоде «Надвор’е» отметили, что численная модель ECMWF спрогнозировала для Беларуси «сильные отрицательные аномалии температуры воздуха» до 15 января.

«Особенно холодной окажется первая неделя января, посмотрите, отклонение от нормы составит более 10°! Вторая неделя немного теплее, «всего лишь» на 6–10° ниже нормы», — пояснили специалисты.

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