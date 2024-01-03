Военные РФ установили рекорд по дезертирству и бунтам на фронте 3.01.2024, 9:05

Солдаты массово отказываются выполнять приказы командования.

Россия пытается скрыть рост числа дезертиров среди российских военнослужащих и отказ ими выполнять приказы командования. Наибольшее количество судебных дел из-за побега из службы зафиксировано в приграничных с Украиной областях РФ.

За время после объявления «частичной мобилизации» осенью 2022 года в РФ таких дел в судах – тысячи. Об этом рассказали в Центре национального сопротивления.

По данным ЦНС, российское руководство продолжает привычную политику сокрытия информации о разного рода преступлениях, совершенных военнослужащими ВС РФ. Также в России пытаются замалчивать факты, свидетельствующие о деморализации личного состава российской армии. В частности, речь идет о случаях побегов из воинских частей, за что под суд попали тысячи российских солдат.

«По информации источников, в Брянской, Курской и Белгородской областях РФ рекордное количество российских солдат попали под суд за побег со службы. В частности, за 2023 год более 5 тысяч судебных дел касались самовольного оставления воинских частей после начала мобилизации в сентябре 2022 года», – рассказали в Центре.

Многих российских оккупантов, воевавших на востоке и юге Украины, осудили за дезертирство и невыполнение приказов высшего командования. Данные об этих реалиях российской оккупационной армии в России скрывают на всех уровнях власти.

«Центр национального сопротивления отмечает, что каждый может помочь солдатам из России демобилизоваться. Для этого необходимо сообщить расположение военных баз врага по ссылке», – добавили в Центре.

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