В Беларуси сложилась интересная ситуация с долларом 3.01.2024, 9:09

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Что будет с курсами валют после середины января?

Что ждет белорусский валютный рынок в первую короткую рабочую неделю 2024 года, рассказывает в еженедельном прогнозе Myfin.by финансовый эксперт Михаил Грачев.

Итоги года и курсы валют

Валютная корзина Национального банка Беларуси по итогам года подешевела на +1,22%, что в разрезе основных иностранных валют российского рубля и доллара США примерно сопоставимо с потребительской инфляцией к окончанию года. Ноябрьское изменение ИПЦ по данным Нацбанка составило +5,4%. Индекс-дефлятор ВВП за тот же период вырос до 109,2%. Средняя величина этих показателей экономики примерно равна изменению курса белорусского рубля к российскому рублю за 2023 год, которое составило -7,52%.

Доллар США за это же время вырос в цене на +16,12%, но учитывая, что вес российского рубля в валютной корзине 60%, а доллара 30% — динамика изменения примерно равная. То есть можно говорить, что обменный курс белорусского рубля снижался примерно так же, как и потребительская корзина. И, безусловно, главный итог валютного рынка — Национальному банку в течение года не было необходимости прибегать к каким-либо административным вмешательствам, рынок функционировал в нормальном режиме.

Налоговый период укрепил рубль

В последнюю неделю прошлого года белорусский рубль получил поддержку с российской стороны в виде укрепления российского рубля в налоговый период и в ожидании начала продаж валюты на российском валютном рынке Центробанком РФ в рамках исполнения бюджетного правила. Кроме того, в самый последний торговый день на БВФБ был зарегистрирован рекордный за 2023 год объем торгов: 54,589 млн долларов США. Не исключено, что коммерческие банки таким образом пополнили запас ликвидности накануне новогодних каникул, когда физические лица традиционно массово продают иностранную валюту.

Начало года, как правило, проходит под знаком узкого валютного рынка и минимального объема торгов. Основная активность начинается примерно со второй-третьей недели, поэтому на текущей неделе не стоит ожидать резких изменений обменного курса белорусского рубля. Но не исключены такие «фокусы», когда в этих условиях какой-либо участник рынка с относительно большим предложением может резко изменить обменный курс. Но, повторимся, основные торги и торговые объемы начинают выходить на рынок во второй половине месяца.

Активность на валютный рынок вернется к середине января

К этому времени на российский рынок ожидается выход такого институционального участника, как Банк России. Ранее было принято решение о возобновлении валютных торгов в рамках исполнения бюджетного правила. Но, поскольку во второй половине 2023 года правительство России минимизировало бюджетный дефицит путем выделения ликвидности из национальной «кубышки» Фонда национального благосостояния, пришло время пополнить запасы. И делаться это будет путем продажи иностранной валюты, в первую очередь китайских юаней на внутреннем рынке.

Начинаются валютные интервенции с 9 января 2024 года, и ожидается, что они будут проходить около полугода. Ежедневный объем продаж составит около 11,8 млрд рублей, и это без учета обязательной продажи валюты экспортерами. То есть на российском рынке дефицита валюты не должно быть. Наоборот, может сложиться превышение предложения, что однозначно поддержит российский рубль.

Отсюда можно ожидать и укрепление белорусского рубля в первые два-три месяца начинающегося года.

Не будем забывать о том, что и на внебиржевом рынке Форекс доллар США снижает позиции на ожиданиях смягчения монетарной политики ФРС США. Начиная со второй половины 2024 года рынок рассчитывает на начало цикла понижения процентной ставки, и эти ожидания оказывают давление на доллар.

В первую неделю, с учетом сказанного, обменный курс белорусского рубля вероятнее всего будет находиться около закрытия прошлого года USD/BYN 3,1800. Российский рубль закрепляется выше 3,5000 за 100 российских рублей. В дальнейшем не исключено укрепление белорусской валюты.

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