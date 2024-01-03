Лаврова снова обставили Телеграм-канал «СерпомПо»

3.01.2024, 9:17

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США заставили российскую Госдуму понервничать.

Посольство Соединенных Штатов в РФ опубликовало новогоднее поздравление из Америки народу России. Оно резко отличается от истеричного, злобного антиамериканизма, который составляет главное содержание российского официоза и госмедиа.

Общий смысл послания США народу России – «нам удавалось найти общий язык даже в самые сложные времена». Приложенное видео это доказывает. «Мы желаем вам счастливого и мирного Нового года, наполненного надеждой на лучшие времена», - говорит правительство Соединенных Штатов.

Это поздравление вызвало нервную реакцию со стороны депутата Госдумы Василия Пискарева, главы «комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств». Пискарев объявил это поздравление «вмешательством во внутренние дела нашей страны».

Здесь все просто. Начальство в России не видит в народе, гражданах – политического субъекта. Как это вы посмели к нему обращаться через нашу голову?! Вы с нами говорите! А граждане – это кто такие?! «Там собрался у ворот этот, как его, народ».

Между прочим, никто не мешал МИД России и посольству России в Соединенных Штатах отправить свое новогоднее послание американскому народу. Что же вы это не сделали, «дипломаты»? Нечего сказать американцам? Заглянешь на сайт российского посольства в США, а там какие-то пустые интервью Лаврова, посла Антонова да новости о годовщине независимости Гаити и председательстве России в СНГ. Кому это интересно?

То есть вы, путинские «дипломаты», еще и работать не умеете.

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