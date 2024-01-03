Партизаны проникли в воинскую часть под Москвой с оружием для боев на Донбассе 3.01.2024, 9:25

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Сделаны интересные находки.

Партизаны движения «АТЕШ» разведали вооружение войсковой части в Московской области. На ее территории хранится военная техника, подготовленная для потребностей захватчиков на Донецком направлении.

Об этом сообщает Telegram крымского движения сопротивления «АТЕШ».

Часть 55443 расположена в городе Ногинск по адресу Электростальское шоссе, 8. Агент движения, который недавно призвался в данную часть, проводит разведку и добывает информацию о технике и вооружении подразделения.

«Была зафиксирована полная номенклатура техники, которая хранится в части. Сообщается, что её активно восстанавливают для передачи на Донецкое направление. Точные координаты парка восстановленных БМП были переданы СОУ», - отмечают партизаны движения.

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