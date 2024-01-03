В Беларуси бывшего военного осудили на 19 лет за «измену государству» 3.01.2024, 9:30

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Стало известно о приговоре политзаключенному Павлу Кучинскому.

В Минском областном суде 15 декабря бывшему военнослужащему Павлу Кучинскому назначили 19 лет колонии в условиях усиленного режима.

Процесс вел судья Александр Рыбаков, сообщает правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, Павла Кучинского признали «виновным» по семи уголовным статьям, среди которых «измена государству», «акт терроризма», «создание организации для осуществления террористической деятельности или участие в ней».

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