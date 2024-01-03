Язык подвел Захарову

Язык подвел Захарову1
- Телеграм-канал «Рывок и прорыв»
- 3.01.2024, 9:38
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Новый год в российском МИДе отметили слишком крепко.
Чувствуется, что Новый год в МИДе отмечали, как всегда, крепко.
Мы не раз обращали внимание на недопустимый для дипломатов (пусть и путинского «розлива») язык, которым изъясняются сотрудники МИДа. Чемпион здесь, конечно, фронтвумен Захарова. Сегодня она заявила, имея в виду обстрелы: «Так могло поступить только террористическое зверье».
Прежде всего, перестаньте поминать зверей. Чуть что, так «звери, звери» … А чем, скажите, коты, собаки хуже вас, так сказать, людей, Захарова?
Далее, делать такие двусмысленные заявления – опасное дело. Кто и что, собственно, имеется в виду? Фраза такая, что неосторожно приложи её и враз попадешь в «иноагенты», а то и похуже.
Потому, осторожнее, Захарова. Осторожнее. Следите за языком. А голова … Ну что за голова!?
Телеграм-канал «Рывок и прорыв»