«Накопленные ошибки приближают уничтожение Лукашенко» 3.01.2024, 9:48

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Неутешительный прогноз для диктатора.

Политолог Анатолий Котов в комментарии udf подвел итоги ушедшего года и дал прогноз на 2024-й.

«Молох захватывает все больше сторонников режима. Молочное дело, БелАЗ – это только то, что на слуху в последний месяц. Система породила профессиональных инфоказаков и инфоказачек, а в реальности не совсем здоровых доносчиков, от которых могут пострадать и нормальные беларусы и ябатьки», – считает Котов.

Белорусская экономика ушла в тотальную зависимость от России и Китая, «что на фоне растущей задолженности перед ними же будет являться основным вызовом на 2024 год», считает политолог.

«Самая большая сложность для режима Лукашенко – это накопленные ошибки власти и их последствия, особенно за последние несколько лет. Все, о чем было сказано выше про ситуацию внутри страны – уничтожение всего белорусского – помноженное на финансовую зависимость от путинской России позволяет сделать неутешительный прогноз на 2024 год. Грядет время борьбы за те ресурсы, которые остались, а это логистика, деревообработка, нефтепереработка, металл и удобрения. В итоге проиграют все. Пострадают и обычные беларусы, и те, кто себя считает местными царьками: от придворного бизнеса, до номенклатуры и силовиков. Уничтожая Беларусь, они лишь приближают свою собственное уничтожение», – считает Котов.

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