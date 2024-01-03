В Беларуси повысили налог для владельцев собак 1 3.01.2024, 9:55

1,750

Стало известно, на сколько он вырос и что будет, если не заплатить.

В 2024 году в Беларуси повысили налог для владельцев собак. Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс, документ подписал Александр Лукашенко.

Новая ставка этого сбора — 11,9 рубля, а за потенциально опасные породы собак — 59,6 рубля. В прошлом году ставки составляли 11,1 и 55,5 рубля соответственно.

Этот сбор должны платить те, чьим собакам больше трех месяцев. Его надо вносить один раз в три месяца. Чтобы платить налог за собаку, ее нужно зарегистрировать. Это можно сделать в службе «одно окно» районных и городских исполкомов, в столице — администраций районов. Счет за содержание собаки выставляют в жировках на оплату коммунальных услуг.

За неуплату налога за владение собаками, как и любого другого налога, можно получить штраф. Если не зарегистрировать питомца, можно получить штраф до 15 базовых, или 600 рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».