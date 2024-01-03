Умер известный белорусский скульптор Геннадий Буралкин 3.01.2024, 10:09

Он был автором памятника основателю ВКЛ Миндовгу в Новогрудке.

2 января 2024 года в возрасте 84 лет скоропостижно скончался известный белорусский скульптор Геннадий Буралкин. Об этом сообщил Белорусский союз художников в своих социальных сетях.

Геннадий Буралкин родился 12 февраля 1942 года в городе Лениногорске (Казахстан) в семье ссыльного переселенца из Беларуси. Окончил Белорусский театрально-художественный институт.

С 1980 года был членом Белорусского союза художников. В 1990—2001 годах являлся его председателем. В 1997-м получил медаль Франциска Скорины.

Среди основных работ — памятник шахтерской славы в Солигорске (1976), памятный знак в честь 850-летия Гродно (1978), скульптурные серии «Прыжок» (1998−2000 гг.), «Житень» (2000), «Берегиня» (2001−2002), «Лель» (2003).

Геннадий Буралкин занимался оформлением интерьеров Драматического театра (в соавторстве) и Дома гражданских обрядов в Гродно (1970-е годы).

Вместе со скульптором Александром Финским художник создал скульптурные композиции, которые украшают Национальный театр оперы и балета Беларуси. Работы выполнены в оригинальном стиле, включающем в себя классические греческие и современные традиции.

Он автор памятника Миндовгу — основателю и первому великому князю Великого княжества Литовского, который установили в Новогрудке.

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