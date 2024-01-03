«Она спросила: «А где же Infiniti?», развернулась и ушла» 9 3.01.2024, 10:23

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Белорусские мужчины рассказали о знакомствах в интернете.

Журналисты onliner.by поговорили с белорусскими парнями, зависающими в приложениях для знакомств, и опубликовали их размышления о меркантильности, истории про пустые переписки и неудачный «развод» на деньги.

«Парню всегда нужно поддерживать огонь в общении, девушки редко пишут первыми»

Сколько было первых свиданий? 157 с мая по октябрь.

Андрей (имя изменено по просьбе героя) знакомился с девушками преимущественно в интернете. Его очередные отношения закончились весной, и парень пошел «во все тяжкие»: с мая по октябрь сходил почти на 160 свиданий. Во время знакомств он столкнулся с определенными проблемами — о них и согласился рассказать.

— Девушки у нас все совершенно разные, и однозначно охарактеризовать всех я не смогу, — говорит парень. — Но были вещи, которые мне очень не нравились. Я не любитель долгих переписок, всегда стараюсь как можно быстрее встретиться, но тут столкнулся с другой проблемой: в Tinder оказалось непросто начать даже обыкновенную переписку. Ты пытаешься проявить себя, что-то рассказываешь, а в ответ читаешь: «Понятно» — и тишина. Вообще никакого интереса. И таких девушек, на самом деле, много.

Парню всегда нужно поддерживать огонь в общении, подбрасывая угольки, девушки редко пишут первыми. Инициатива обычно исходит от мужчины. Причем иногда нужно еще постараться, чтобы на тебя обратили внимание.

Был случай, когда анкета показалась нормальной, человек на фото — тоже, но, как оказалось, я начал диалог не так, как хотела девушка, и меня заблокировали. В другом случае я встретился с интересным, на мой взгляд, человеком. До свидания переписка шла хорошо, чувствовалась отдача, был взаимный интерес. Но мы прогулялись часа два, и я понял, что говорить нам особо не о чем. Все превратилось в какое-то ужасное собеседование.

Почему так происходит? Каждый создает свой образ в голове и еще до отношений хочет понравиться другому. Однако в моем случае что-то пошло не так. Картинка в голове и реальный образ не совпали.

Вспоминая свой опыт, Андрей подчеркивает, что некоторые встречи даже не были похожи на свидания. Однажды он просто ходил с девушкой в магазин выбрать для нее светильник. К такому повороту он отнесся спокойно и был не прочь помочь человеку.

— Для некоторых свидание — это просто возможность поужинать, выпить кофе и, может быть, получить цветы. Как я заметил, для многих очень важны внешние атрибуты. Перед одним из свиданий у меня сломался смартфон, и я пошел с кнопочным телефоном. Моя знакомая увидела его и, пока мы гуляли, никакого интереса не проявляла. Однако в следующий раз я пошел с ней на свидание уже с новым iPhone, и после этого она сама стала написывать и приглашать сходить куда-нибудь.

А вот другой забавный пример. У меня был старый Peugeot, который я в шутку называл Infiniti. И как-то я предложил своей новой знакомой забрать ее на своем Infiniti. Когда подъехал, она спросила: «А где же Infiniti?» Ответил, что я просто называю так свою машину. Она развернулась и ушла. Да, ей, возможно, не понравилась шутка, но она изначально знала и понимала, что я не миллионер, не зарабатываю больших денег и у меня нет своего бизнеса.

Но были и другие девушки. Они спокойно соглашались просто попить кофе и еще говорили, что готовы заплатить за себя. Объясняли это тем, что мало знают меня и не хотят обременять.

Мошенники из Tinder Андрея тоже стороной не обходили. Общение с ними выглядело следующим образом: девушка активно вела диалог в мессенджере, рассказывала, что достойно зарабатывает, работает удаленно, и для создания солидного образа спокойно могла прислать видео в кружочке.

— Общение продолжалось какое-то время, а потом начиналась подача «основного блюда»: дескать, давай подключайся, вкладывай деньги в наш проект, и я научу тебя зарабатывать, — вспоминает парень. — Меня также пытались «развести» на поход в кинотеатр — это когда девушка сбрасывает тебе ссылку на сайт, ты заходишь, производишь оплату, после чего со счета списываются все деньги. Обычно я всегда чувствовал, что разговор идет не туда, и таких собеседниц сразу блокировал.

Минчанин чуть не поверил мошеннице из Tinder. Она предлагала купить билеты на липовом сайте

Сходив на огромное количество свиданий, девушку Андрей так и не нашел и, как сам говорит, устал.

— Многих интересуют преимущественно деньги, а мне такое общение не надо. Произошло эмоциональное выгорание. В какой-то момент я понял, что лучше схожу в кальянную с друзьями и получу удовольствие, чем встречусь с девушкой, которая со старта чего-то необоснованно хочет. При этом я понимаю, что других примеров тоже хватает. Своего человека я пока просто не встретил. Всему свое время, — резюмирует собеседник.

«Длительные отношения пока не построил. Видимо, мало тех, кто мне подходит»

Сколько было первых свиданий? Более 300 за все время.

Пять лет назад минчанин Никита погрузился в мир онлайн-знакомств и сразу же начал активно ходить на свидания. Парень объясняет, что на тот момент он был свободен и ему захотелось пообщаться с большим количеством девушек.

— В первый год мне было так интересно, что я мог ходить на свидания по два раза в день, — вспоминает Никита. — Но были свои нюансы. Например, я не мог понять алгоритм работы Tinder, по какой причине девушки не всегда отвечают. Все-таки в реальной жизни ты привык дожидаться от человека реакции, а тут тебе могли не ответить. Около 40 процентов диалогов на этом просто заканчивались. Из тех, с кем переписывался, на встречу соглашались далеко не все: кто-то «отваливался» за несколько часов до встречи, а кто-то просто не приходил. Ну а в тех случаях, когда я встречался, мои ожидания подтверждались, разговор складывался нормально.

Если ты изначально понимаешь, кого увидишь, то и разочарований не будет.

— У вас накопилось порядка 300 свиданий. Многим такое количество может показаться просто огромным. Как находили время на встречи? — уточняю у Никиты.

— Во-первых, я не считаю, что это пустая трата времени. Все-таки я выбирал тех девушек, с которыми мог получиться интересный разговор: до встречи мы немного переписывались, и что-то о них я уже знал. А во-вторых, я очень эффективно использую свое время и организовывал встречи так, чтобы их можно было совместить с другой активностью. К примеру, сначала было свидание, потом я шел в тренажерный зал. То же самое касается и кино. Я мог бы посмотреть фильм в кинотеатре и один, но делал из этого свидание. Я просто грамотно расставляю акценты — и никаких проблем с эффективностью не испытываю.

Большинством свиданий Никита остался доволен. Неудачными он называет лишь две истории.

— В первом случае переписка складывалась хорошо, фотографии тоже были качественными, но на свидании ко мне подошла девушка, которую я едва узнал — так она отличалась от фото, — говорит парень. — Во-первых, девушка поправилась, а во-вторых, знаете, она выглядела как человек, который утром встал, не расчесался и быстро побежал по делам.

Но внешний вид — это еще ничего. Она, как мне показалось, была ментально не готова к общению.

Я пытался разговаривать с ней на разные темы (о жизни, о бытовых вещах), но она была зациклена на своих проблемах и постоянно возвращалась к ним. Я понял, что с ней что-то не так, ведь незнакомому человеку по сто раз одно и то же не проговаривают. Диалог не складывался, мы посидели минут 35 и разошлись.

На другом свидании через 15 минут после встречи девушка заявила, что уже нашла себе молодого человека. На это я спросил у нее: «Так если ты выбрала мужчину, зачем встретилась со мной?» Ответ был следующий: «Хотела посмотреть, какие еще есть парни». Получилось, что меня открыто использовали в своих целях — это было неприятно.

Несмотря на странный опыт, к белорускам у Никиты претензий нет. Развешивать ярлыки он не спешит, обид не таит и меркантильными женщин не называет.

— Что касается темы денег, то я, как мужчина, готов ухаживать и дарить подарки — в рамках разумного. Я не жадный, но девушки никогда не заявляли мне, мол, пойдем в ресторан на ужин. Повторюсь, большинство создавали приятное впечатление.

Возможно, с меркантильными у меня и общения не было. Может быть, они просто лайкают других парней.

О мужской жадности я слышал от знакомых. Причем примеры были смешные. Весьма небедный молодой человек назвал свою бывшую меркантильной, потому что она попросила его купить чехол для мобильного телефона. В другом случае в жаркий день девушке захотелось во время прогулки воды, и она сразу же услышала: «Покупай, но только за свои деньги». Мне кажется, говорить такое даже унизительно. Это же мелочи, и мужчины, которые из-за таких вещей называют девушек меркантильными, на мой взгляд, не правы.

Сейчас Никита ходит на свидания значительно реже. Как признается герой, он хоть и пытался, но так и не сумел построить длительные отношения.

— Была одна попытка. Мы встречались несколько месяцев, но не сложилось. В итоге остались друзьями. В других случаях я тоже намекал, что готов встречаться, но, к сожалению, отношений именно со мной девушки не хотели. Объясняли это так: «Ты мне приятен как человек, но как мужчина не привлекаешь». Почему так происходило? Как вам объяснить… Мне ведь тоже не каждая подойдет. И были случаи, когда я понимал: человек-то неплохой, но что-то внутри у меня не щелкает, чего-то не хватает. Видимо, не так много тех, кто мне подходит. Но я не отчаиваюсь, все впереди.

«Печалит, что на первое место в отношениях нередко выходят деньги»

Сколько было первых свиданий? За лето 2022 года 40.

Виталию 42 года, он работает таксистом и электриком. Кроме того, мужчина интересуется фотографией, окончил актерские курсы, иногда снимается в эпизодах и мечтает о большой роли. Но его главное желание — построить счастливую и крепкую семью.

— Я уже был в браке. Детей нет. Разошелся шесть лет назад и через какое-то время начал знакомиться в интернете. За этот период у меня было несколько отношений. Самые продолжительные длились четыре года. Ни в одних я девушкам не изменял, — подчеркивает Виталий. — Более активным я стал в последние несколько лет, и за лето 2022-го сходил примерно на 40 свиданий. Много? Нужно понимать, что мне уже за 40, хочется найти отношения не на два-три месяца, а нечто более серьезное. Все-таки каждый нормальный человек хочет создать семью.

Для знакомств наш собеседник использует преимущественно интернет-площадки Mamba и Tinder. Неприятных историй у него не было, а вот неловких ситуаций хватало. Некоторые женщины не сразу признавались, что замужем, а одна из новых знакомых на встрече попросила показать паспорт. Правда, к такому подходу Виталий отнесся спокойно: он считает, что подобная бдительность может уберечь женщин от обмана и общения с женатыми.

Но больше всего Виталия удивил другой случай. Ни разу не встретившись с ним, девушка попросила его помочь повесить полку и пригласила в гости.

— И ведь не побоялась позвать незнакомого человека! Я поначалу реально думал, что здесь какой-то подвох, но в итоге действительно нужно было просто повесить полку. В итоге она накормила меня борщом, и я поехал домой. Отношения построить нам не удалось, но такое необычное свидание запомнится надолго, — рассказывает мужчина.

Виталий пообщался с большим количеством девушек и пришел к определенным выводам, о которых согласился рассказать.

— Для меня важно, чтобы в анкете было хоть несколько слов о себе. В таком случае я минимально, но понимаю, с кем знакомлюсь, — размышляет минчанин. — Перед свиданием желательно созвониться на 15—20 минут, так как иногда уже на этой стадии девушки начинаются отсеиваться: или я им не подхожу, или они мне. Пару слов о фото: напыщенные инстаграм-дивы на фоне дорогих тачек мужчину могут отпугнуть.

Я также заметил, что у многих девушек перекачаны губы. Но, делая такие операции, они теряют свою индивидуальность. И это мнение не только мое, но и моих знакомых.

Сразу понятно, что у инстадивы могут быть завышенные запросы и на первом же свидании ты должен будешь вести ее в ресторан. Я пару раз пытался с ними общаться, но потом прекратил. Если дважды в неделю ходить по ресторанам, то сколько в итоге нужно зарабатывать? Мы же абсолютно незнакомые люди и на первой встрече ничего друг другу не должны. Как по мне, первое свидание — встреча ознакомительная, и нормальная девушка (особенно если речь идет о теплом времени года) не против просто прогуляться по парку или выпить кофе.

На первое место должны выходить чувства, забота, внимание, а не деньги. А то получается, что девушек воспитывают как принцесс, им как будто все что-то должны. Мои последние отношения закончились именно из-за денег: девушка сказала, что я не смогу ее содержать. Я покупал ей цветы, делал небольшие подарки, но этого ей было мало.

Я не отрицаю важную роль денег, но меня печалит, что во главе угла стоит материальный вопрос. Я не жмот, готов тратиться на женщину больше, но лишь в том случае, когда понимаю, что есть взаимность и у нас все серьезно.

При этом сам Виталий уверяет, что повышенных требований к девушкам у него нет, и приводит несколько примеров.

— На самом деле, список минимальный. Во-первых, я не курю сам и не люблю курящих девушек. Во-вторых, мне важно, чтобы мне нравился голос девушки. В-третьих, поскольку со мной живут кот и кошка, мне хотелось бы, чтобы моя спутница тоже любила животных. В-четвертых, мне нужна женщина, которая в перспективе хочет стать матерью. Ну и пятый пункт — чтобы она готова была идти на компромисс и не молчала, если ей что-то не нравится. Такая проблема была у меня в последних отношениях, и я не хочу, чтобы это повторилось.

Почему, так долго знакомясь в сети, Виталий не сумел построить серьезные отношения? Собеседник считает, что на это есть свои причины.

— Я человек самокритичный. Бо́льшую часть девушек отпугивал своей эмоциональностью. Я разговариваю громко, быстро… Возможно, за короткий период времени хотел многое о себе рассказать, и не всем это нравилось. Но по своей натуре я добрый человек, ничего страшного во мне нет. По-прежнему верю в настоящую любовь.

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