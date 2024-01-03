По Киркорову нанесли наиболее страшный удар 10 3.01.2024, 10:30

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Певец продолжает расплачиваться за участие в скандальной вечеринке.

Скандальный российский поп-певец и матерый путинист Филипп Киркоров страдает из-за своего участия в «голой вечеринке» Анастасии Ивлеевой.

Киркорова в срочном порядке стали удалять из всех эфиров, а также вырезать из уже ранее отснятых концертов и новогодних кино.

Однако, по информации пропагандистского издания МК, наибольшим ударом для путиниста стало его удаление из традиционного российского итогового концерта «Песня Года».

«Программу в срочном порядке перемонтировали. В результате зрители не только не услышали голос певца, но и не увидели даже его лица. В результате нового монтажа вышло так, что Киркоров и вовсе не выходил на сцену с другими артистами», - пишут пропагандисты.

В результате телевизионщикам пришлось переписать даже строчку, которую исполнял Киркоров. Как говорят, в его окружении, это наиболее страшный удар.

«Именно выступление на «Песне года» он всегда считал главной наградой артиста. И, говорят, очень расстроился, когда узнал, что в итоге не попал даже в совместный выход звезд. К слову, его совместную песню с Люсей Чеботиной из эфира тоже вырезали», - пишут российские СМИ.

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