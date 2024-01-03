Епископ Амвросий сменил митрополита Вениамина

Епископ Амвросий сменил митрополита Вениамина1
- 3.01.2024, 10:43
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Он стал управляющим Борисовской епархией.
31 декабря стало известно о назначении епископа Светлогорского Амвросия, викария Гомельской епархии управляющим Борисовской епархии, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.
31 декабря Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Заславский Вениамин в сослужении епископа Борисовского и Марьиногорского Амвросия совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова города Борисова. После этого епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий провел первую рабочую встречу с членами Епархиального совета, благочинными церковных округов епархии, сотрудниками управления.
Напомним, в августе 2020 года Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским был назначен Преосвященный епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.
Он стал первым экзархом Беларуси — уроженцем белорусской земли. При этом он формально не был освобожден от обязанностей правящего архиерея Борисовской епархии.