Епископ Амвросий сменил митрополита Вениамина 1 3.01.2024, 10:43

2,204

Он стал управляющим Борисовской епархией.

31 декабря стало известно о назначении епископа Светлогорского Амвросия, викария Гомельской епархии управляющим Борисовской епархии, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.

31 декабря Патриарший Экзарх всея Беларуси Митрополит Минский и Заславский Вениамин в сослужении епископа Борисовского и Марьиногорского Амвросия совершил Божественную литургию в кафедральном соборе Воскресения Христова города Борисова. После этого епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий провел первую рабочую встречу с членами Епархиального совета, благочинными церковных округов епархии, сотрудниками управления.

Епископ Борисовский и Марьиногорский Амвросий. Фото: Борисовская епархия.

Напомним, в августе 2020 года Патриаршим экзархом всея Беларуси, митрополитом Минским и Заславским был назначен Преосвященный епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин.

Он стал первым экзархом Беларуси — уроженцем белорусской земли. При этом он формально не был освобожден от обязанностей правящего архиерея Борисовской епархии.

Вениамин (в миру Виталий Иванович Тупеко) окончил факультет «Радиофизика и электроника» БГУ и проходил воинскую службу в рядах Вооруженных сил. Затем поступил на первый курс Минской духовной семинарии.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».