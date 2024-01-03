До «Лебединого озера» 1 Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

3.01.2024, 10:45

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Поучился бы у датской королевы.

Новогоднее выступление великого геополитика разочаровало главным – не было объявлено об уходе.

Это решение, словно плод на дереве, налилось соком, созрело, перезрело, начало сохнуть, морщиться – пора бы уже падать в зимний снег, на землю, заметенную песковской пургой. Но не упал «плод». Вздох разочарования пронесся по великой стране.

Учился бы Путин у датской королевы. Выступая с новогодним обращением к Дании, королева Маргрете II объявила об отречении от престола. Она правит 52 года. Королем станет старший сын Маргрете II-й, наследный принц Фредерик.

Правда, предвидим защиту со стороны скрепной общественности. Мол, датская королева правит 52 года, а Путин, надоевший всей стране, всего-то лишь четверть века! У него еще 27 лет в запасе, а там можно и на покой! То есть до 98 лет. Нет уж, надо до трехзначной цифры править – до 100.

До «Лебединого озера», поправим мы скрепных.

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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