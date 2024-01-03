Оккупанты умирают в дороге: Россия сделала себе же «медвежью услугу» в Луганской области 1 3.01.2024, 10:51

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Ситуация для захватчиков катастрофическая.

Во временно оккупированной части Луганской области катастрофическая ситуация с медициной.

От этого страдают как местные жители, так и сами захватчики.

Деталями в эфире телемарафона 2 января поделился экс-глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

С начала оккупации медицинские учреждения сконцентрировали на лечении раненых бойцов ВС РФ. Гражданским в них могут помочь только в случае, когда ситуация критическая и возможна смерть. Даже обследования у врачей не добиться.

Кроме того, после полномасштабного вторжения оккупанты демонтировали и вывезли медицинское оборудование. Все оно из меньших населенных пунктов поехало в Луганск — для торжественного открытия целого «городка».

«Таким образом они сделали невозможным помощь для гражданских людей. Даже и тяжело раненых военных пока довозят до того Луганска, то они уже из статуса 300 переходят в статус 200», — рассказал Гайдай.

Также проблемы для жителей Луганской области создает принудительная паспортизация. Без вражеского гражданства многие услуги недоступны, в частности диализ и инсулин.

Даже в случае, когда ситуация критическая, в прифронтовой зоне невозможно вызвать «скорую». Из-за проблем со связью в экстренные службы просто не получается дозвониться.

«Более того, если человек где-то нашел эту связь и тихонько пытается кому-то там дозвониться — в ту же самую «скорую», а его увидели, то могут даже на подвал забрать. Потому что они думают, что кто-то там звонит, чтобы прокомментировать что-то или предоставить какую-то информацию о размещении личного состава или военной техники врага», — отметил экс-руководитель ОВА.

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