В экономике сохраняется высокий уровень быстрых денег 3.01.2024, 10:56

О чем это говорит.

По официальным данным Национального банка, в общем объеме денег в экономике на начало декабря 2023 года доля переводных депозитов и наличных средств составила 30%. На высоком уровне показатель держится уже год, хотя ранее (например, в 2021-м и начале 2022 года) показатель составлял всего 21%. О чем это говорит, разобрали в своем анализе эксперты проекта «Вашы грошы».

Рассмотрим отдельно переводные депозиты. Это деньги на текущих счетах, воспользоваться которыми белорусское население и бизнес могут в любой момент.

Объем средств на текущих счетах физлиц с января по начало декабря 2023 года вырос на 1 млрд 41 млн (с 4,5 млрд до 5,6 млрд рублей). А деньги на текущих счетах юридических лиц за это же время увеличились на 257 млн рублей (с 6,8 млрд до 7,1 млрд).

Рост наблюдается не только в номинальном выражении. Доля переводных депозитов населения в широкой денежной массе (это средства населения и предприятий на счетах в банках и наличные в обращении) увеличилась в этом году с 7,4% до 7,8%. А для бизнеса ситуация обратная — доля переводных депозитов юрлиц с начала года упала с 11,2% до 9,9%.

В 2021 году общий объем переводных депозитов бизнес и население в экономике Беларуси делили почти поровну. С конца позапрошлого года по их объему лидирует бизнес. В начале декабря 2023 года на долю юрлиц приходится 56% средств на переводных депозитах, тогда как у населения 44%.

Если рассмотреть не всю денежную массу, а взять только рублевую, то здесь быстрые деньги составляют сейчас 56%, здесь на долю наличных приходится 22%, и еще 33% на средства на текущих счетах бизнеса и населения.

О чем говорят эти изменения?

Денежная масса становится более волатильной, то есть склонной к изменчивости. Деньги в экономике становятся еще подвижнее, что может, в зависимости от новостного фона, приводить как к росту депозитов, так и потребительскому ажиотажу. Все больше средств бизнес и население хотят держать при себе и не склонны доверить их банкам на долгий срок.

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