В Беларуси можно будет увидеть метеорный поток Квадрантиды 3.01.2024, 11:08

При условии ясной погоды.

В ночь на 4 января в Беларуси можно будет наблюдать пик метеорного потока Квадрантиды, пишет Astrobel. Но это при условии ясной вечерней и ночной погоды.

Метеорный поток Квандрантиды в очередной раз достиг Земли 28 декабря. Наблюдать его можно до 8 января. Пик приходится на ночь с 3 на 4 января. Его можно увидеть при ясной погоде.

«В это время жители Земли могут наблюдать от 45 до 100, а порой и 200 метеоров за один час. Наилучшие условия наблюдений метеорного потока Квадрантиды с территории Республики Беларусь наступают во второй половине ночи, когда над восточным горизонтом появляется созвездие Волопас», — пишет Astrobel.

Ближе к утру созвездие поднимается достаточно высоко над горизонтом и проходит близко к зениту, что позволяет видеть метеорный поток во всей его красоте. Однако в 2024 году наблюдению может помешать Луна — она будет находиться в фазе последней четверти.

Свое название метеорный поток Квадрантиды получил от созвездия Стенной Квадрант (в современной астрономии не используется). Квадрантиды были открыты еще в 1839 году, но только в 2003 году был обнаружен предполагаемый родоначальник данного метеорного потока — астероид (196256) 2003 EН1. Сейчас область, из которой «вылетают» метеоры расположена в созвездии Волопас.

Следующий активный и видимый в Северном полушарии метеорный поток — Лириды. Он будет наблюдаться в конце апреля.

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