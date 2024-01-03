Конец войны в 2024 году: украинский генерал рассказал о главных целях для России 3.01.2024, 11:09

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Как будут развиваться события на фронте.

На протяжении зимы 2024 года украинские войска в основном будут находиться в обороне, в то же время на отдельных направлениях будут происходить контратаки. Такое мнение высказал экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

«На своей встрече с «глубинным народом» Путин говорил о том, что надо захватывать Херсон. И об Одессе вспоминал, и о левом берегу и тому подобное. С учетом того, сколько сил они потратили в этом году и чего они достигли, это быстро не сработает. И что — то принципиально изменить они сейчас не могут», - подчеркнул Романенко.

В то же время он отметил, что противник имеет значительное количество личного состава, но для достижения своих целей ему также нужно современное вооружение и техника. По словам эксперта, даже если это вооружение и техника будут использованы эффективно, это не гарантирует достижения тех целей, которые россияне декларировали.

«Поэтому прогнозировать 2025-й, а тем более 2026 год - это преждевременно. Потому что мы точно еще не можем определиться с силами и средствами, поскольку в значительной степени мы зависим от поставок вооружений и техники союзниками. Сейчас мы пытаемся изменить ситуацию благодаря подъему удельного веса вооружений и техники, выпускаемых нашим ВПК. Но пока мы в начале пути. По этой причине ближайшей зимой, вероятнее всего, мы будем вести стратегическую активную оборону и, возможно, где-то контратаковать», - заявил он.

Романенко отметил, что известны цели, которые определялись в России в начале вторжения и позже в ходе боевых действий. Он подчеркнул, что между этими целями и выполнением задач существует большая дистанция.

«Пока у РФ нет потенциала, который бы обеспечивал выполнение этих задач. Поэтому планирование с обеих сторон-это только 2024 год, да и то достаточно большими мазками», – подытожил Романенко.

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