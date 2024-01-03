Минчанин не смог на Новый год остановить такси в Лиде и вызвал милицию 3.01.2024, 11:17

В итоге уголовное дело завели на него самого.

В Лиде парень повредил автомобиль и сам вызвал на себя милицию, сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

На Новый год, 31 декабря, 23-летний минчанин приехал в Лиду к друзьям, чтобы отметить праздник. Они выпивали, а утром парень отправился в город.

«Прогуливаясь по улице Гастелло, он заметил проезжающий мимо автомобиль такси. Он попытался остановить транспортное средство, но когда заметил, что водитель не останавливается, нанес удар ногой по левой пассажирской двери», — рассказали в УВД.

После минчанин сам позвонил в милицию — рассказал, что водитель такси отказался останавливаться.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Сумма причиненного им ущерба составляет 500 рублей.

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