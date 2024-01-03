«Готовимся к фейерверку»: на завод ракетной техники в РФ пробрались «чужаки» 2 3.01.2024, 11:23

3,560

Предприятие производит детали для боевых самолетов «Су».

Партизанское движение украинцев и крымских татар «Атеш» проникло на Мичуринский завод авиационной и ракетной техники в Тамбовской области.

В своем Telegram-канале они опубликовали снимки с территории завода, отметив, что один из местных работников сотрудничает с партизанами.

По его словам, предприятие производит электроприборы для боевых самолетов «Су» и беспилотных летательных аппаратов, компоненты направляют в Москву и Татарстан.

Агент заявляет, что предприятие локализовало ряд компонентов для военных нужд после визита китайской делегации в мае 2023 года.

«Мы зафиксировали склады с готовым оборудованием и давно передали информацию СОУ. После недавних варварских российских атак отпали любые ограничения на удары по территории РФ. Поэтому готовимся к фейерверку. Расплата будет», - отметили в «Атеш».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».