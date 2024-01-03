«Я занималась плаванием, поэтому мне не трудно долго работать руками» 3.01.2024, 11:30

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Как гродненская учительница решила стать полировщицей.

Гродненке Валентине 25 лет и она занимается дейтлингом — полирует автомобили и делает химчистку салонов. Как она попала в эту сферу, трудно ли работать девушке по этой специальности и как на это реагируют клиенты, она рассказала av.by.

Попала в дейтлинг через конкурс в Instagram

Валентина по специальности — учитель физкультуры. Она окончила Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, с 18 лет работала тренером по плаванию. Работать в сфере дейтлинга начала случайно.

«В 2021 году в Instagram проходил конкурс. Один из призов — полный курс полировки машин. Я стала его победительницей, а за выигрышем мне пришлось ехать в Лиду: именно там находилась мастерская», — сказала Валентина.

После этого девушка поговорила с хозяином и руководителем мастерской Русланом и узнала, как можно попасть в эту сферу. «Руслан научил меня всему! Вот так я и стала здесь работать».

Думали, что «попробует и бросит»

Первые два года девушка совмещала работу учительницы и полировщицы. Она занималась лакокрасочным покрытием (ЛКП) автомобиля и химчисткой салона.

«Сначала было много вопросов. „Как ты там будешь работать?“ — „Это же очень тяжело физически!“ — „Это же не для девочек!“ Кто-то даже думал, что попробую и брошу… Но время идёт, а меня в это ещё больше втягивает! Хотя, признаюсь, был момент, когда наступило эмоциональное выгорание… Тогда действительно поймала себя на мысли: а может, это и правда не для меня? Но, просидев дома пару недель, вновь вернулась к любимым BMW и Аudi — они у нас самые частые гости», — рассказала Валентина.

Если клиенты видят ее в мастерской, то сначала смущаются. «А потом, когда смотрят на результат работы, то в один голос заявляют «Теперь только к вам, Валя!».

Первый автомобиль, который полировала — «утопленник»

Первый автомобиль, который девушка полировала самостоятельно — Skoda Octavia в универсале. «Я над этой тачкой корпела пять дней» — говорит Валентина. Автомобиль был «утопленником» и из него нужно было вынуть все стулья, промыть и просушить.

Изначально автомобиль нужно было помыть, очистить ЛКП, колеса, диски, проемы. После этого нужно дополнительно почистить кузов глинкой, чтобы убрать въедливые загрязнения.

Полирует от самых старых до крутых BMW

Валентина обслуживает автомобили «от самых старых, которые даже не возьмешь на полировку, ведь их надо сначала красить, до крутых BMW, которые стоят десятки тысяч долларов».

Также среди заказов были раритетный Chevrolet Monza 1979 года, трехдверный Peugeot 206, BMW M5, а перед сезоном полировала гидроквадрацикл.

Самый большой страх — сжечь лак

«Самый большой страх в работе полировщика — это сжечь лак! Тогда деталь автомобиля полностью идет в перекраску. И ты „попадаешь“ на деньги!».

Кроме полировки, девушка занимается химчисткой салонов автомобилей. По словам Валентины, в химчистке «косяки» чаще всего связаны с кожаным салоном, который ремонтировали ранее. «Бывает, начинаешь очищать кожу, а там краска слезает! Оказывается, что этот элемент салона реставрировался… а тебя просто не предупредили об этом. Но, надо признаться, работать с кожаным салоном намного проще, чем с велюром».

Это связано с тем, что велюровые салоны нужно грамотно мыть. В салоне нужно отмыть все загрязнения и очень хорошо ополаскивать саму ткань, ведь когда остается химия внутри стула, оно потом высыхает пятнами. «А кожу прочистил, помыл, обработал кремом, чтобы продлить ей срок жизни — все, красота!».

Сколько стоит полировка

«Все зависит от того, что именно хочет клиент. Легкая полировка кузова стоит от $ 100 в эквиваленте. Покрытие оплачивается отдельно: если воском — от $ 50, керамикой — от $ 100».

На работу с одной машиной может уходить от одного дня до пяти. Ежемесячный доход колеблется, но зарплата точно больше, чем в школе.

Без физической подготовки будет очень сложно

Если у человека нет физической подготовки, то в этой профессии ему может быть очень сложно, говорит Валентина. «Я занималась плаванием, поэтому мне не трудно долго работать руками, достать или перенести кресла … руки у меня сильные!».

За день девушка устает, так как долго держит в руках полировальные машинки, которые весят по пять килограмм. «Вот попробуй их использовать непрерывно пару часов! Тем более, что она при работе еще и отдает в плечо. Вокруг одного автомобиля нужно пройтись несколько раз».

Валентина считает, что детейлинг — направление, где развиваешься бесконечно. «Я и сейчас постоянно смотрю видеоролики от профи в этом направлении, подписано на всевозможные студии и мастеров. Совершенствовать свое мастерство здесь можно непрерывно!».

В будущем девушка планирует отучиться на мастера по ремонту и реставрации кожи. Ведь считает, что это интересное и перспективное направление.

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