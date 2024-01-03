Гундяев проявил невиданную щедрость2
- Александр Невзоров
- 3.01.2024, 11:34
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Правда, не из своих средств.
Начнем день с хороших новостей.
Патриарх Гундяев проявил невиданную щедрость.
Он распорядился оказать «духовную и материальную поддержку» белгородским семьям потерявшим в результате авианалетов близких и распорядился отпевать погибших (в случае необходимости) за счет церковных средств!
Правда, не своих - за счет средств Белгородской епархии.
В Белгороде всю ночь звучала тревога, ПВО отбивалось от ракетного обстрела.
Александр Невзоров, t.me