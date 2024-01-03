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Гундяев проявил невиданную щедрость

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  • Александр Невзоров
  • 3.01.2024, 11:34
  • 3,900
Гундяев проявил невиданную щедрость

Правда, не из своих средств.

Начнем день с хороших новостей.

Патриарх Гундяев проявил невиданную щедрость.

Он распорядился оказать «духовную и материальную поддержку» белгородским семьям потерявшим в результате авианалетов близких и распорядился отпевать погибших (в случае необходимости) за счет церковных средств!

Правда, не своих - за счет средств Белгородской епархии.

В Белгороде всю ночь звучала тревога, ПВО отбивалось от ракетного обстрела.

Александр Невзоров, t.me

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