Ассист Шаранговича помог «Калгари» победить «Миннесоту» 3.01.2024, 11:38

Снайперская статистика белорусского форварда — одна из лучших в команде.

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Калгари» в гостях одолел «Миннесоту» – 3:1 (2:0, 0:1, 1:0).

Во втором звене гостей с Элиасом Линдхольмом и Жонатаном Юбердо матч провел белорусский форвард Егор Шарангович, пишет hockey.by.

Нападающий отметился ассистом на победный гол «Флеймз» на 20-й минуте встречи. Белорус провел на льду 19:37 (25 смен), исполнил 5 бросков и закончил встречу с показателем полезности «+1».

В сезоне у Шаранговича 23 (11+12) балла в 37 играх. Его снайперская статистика — одна из лучших в «Калгари».

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