Глава МИД Польши призвал ответить Путину на языке, который тот понимает 1 3.01.2024, 11:41

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Радослав Сикорский сделал жесткое заявление.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал усилить санкции против России и предоставить Украине дальнобойные ракеты в ответ на последние удары России по Украине.

«Мы должны ответить на недавнее нападение на Украину на языке, который Путин понимает: усилением санкций, чтобы он не смог изготавливать новое оружие из контрабандных компонентов, и предоставлением Киеву дальнобойных ракет, которые позволят ему уничтожить пусковые площадки и командные центры», – написал Сикорский в соцсети X.

Напомним, в ночь на 2 января Россия нанесла массированный удар по Украине. Основным направлением ударов стал Киев. Воздушные силы Украины сбили 72 из 99 ракет. В результате ударов погибли пять человек, более 120 получили ранения.

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