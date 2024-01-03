«В следующем году - в Минске» 3.01.2024, 11:46

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Белорусы верят, что вскоре власть тьмы закончится.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Ярослав, живущий сейчас в Белостоке:

- Вот и начался новый 2024-ый год. Впервые наша семья встречает его вне родины - в соседней Польше. Шутим, что когда жили в Беларуси, то для встречи Нового года за границей пришлось бы покупать дорогой тур, а сейчас все это бесплатно.

Жить в вынужденной эмиграции - нелегкая вещь. Утешает разве то, что сейчас в Белостоке живет много наших соотечественников, и культурная белорусская жизнь здесь бурлит. Так что праздновали Рождество, посещая многочисленные мероприятия.

Богатую праздничную программу предлагало пространство свободных белорусов «Новая Земля». Мы посетили творческий вечер поэта Андрея Хадановича «Навагодняя паштоўка», рождественский концерт гусляра Алеся Чумакова и Татьяны Ячной. Нашлось занятие и для детей: под руководством художницы Татьяны Савич они (иногда вместе с родителями) четыре дня мастерили всевозможные подделки.

Частной инициативы тоже хватало. 25 декабря мы собрались в квартире наших друзей. Там к нам пожаловал святой Николай с подарками для малышей; потом пришла группа колядовщиков.

В полночь 1 января с высоты своего десятого этажа мы наблюдали зрелище праздничного фейерверка, которое действительно впечатляло.

Поздравили с Рождеством и Новым годом наших друзей и родственников в Беларуси. От них услышали, что атмосфера на родине теперь далека от праздничной. Кроме как на богослужения в костеле культурным людям пойти некуда. Правда, кое-какие мероприятия проводятся, но без лишнего резонанса и для узкого круга своих.

Сейчас такие тяжелые мрачные времена для нас, белорусов, для наших братьев украинцев. Но мы верим, что вскоре власть тьмы закончится. Недаром белорусы зарубежья в рождественских поздравлениях пожелали друг другу: «в следующем 2024-ом году - в Минске!» Чтобы это сбылось, каждый из нас должен делать на своем месте свое белорусское дело.

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