Взрывы в Курской области: в российском регионе наступил блэкаут 1 3.01.2024, 11:55

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Повреждена электроподстанция.

Россияне заявили о якобы «обстрелах со стороны Вооруженных сил Украины» Курской области. Во время «воздушной атаки» была повреждена подстанция. Об этом в среду, 3 января, сообщил губернатор области Роман Старовойт в Telegram.

«В Железногорском районе после воздушной атаки со стороны ВСУ повреждена подстанция», — говорится в сообщении.

Старовойт утверждает, что в жилых домах нескольких населенных пунктов произошло отключение электричества.

«Идет подключение по резервной схеме. Работы аварийных бригад продолжаются», — подчеркнул российский чиновник.

Кроме того, по словам губернатора, в Железногорске из-за перепада напряжения и гидроудара произошел порыв теплотрассы. Он отметил, что отопления нет в 17 многоквартирных домах 14-го микрорайона.

«Последствия атаки устраняются. По моему поручению на место выехал министр ЖКХ и ТЭК Курской области Александр Мулевин», — подчеркнул Старовойт.

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