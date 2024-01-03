Железнодорожника приговорили к году колонии за комментарий о Лукашенко 5 3.01.2024, 12:02

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Максим Кронда

Фото: социальные сети

Как посчитало следствие, мужчина «унизил честь и достоинство» диктатора.

Cуд вынес приговор политзаключенному железнодорожнику Максиму Кронде, которого обвинили в оскорблении Александра Лукашенко, сообщил правозащитный центр «Весна». Мужчина написал сообщение в мессенджере.

Дело рассматривал суд Московского района Бреста, приговор 6 декабря вынесла судья Марина Скалкович.

Согласно материалам обвинения, Максим Кронда 18 сентября 2021 года в Telegram разместил в «Чат Элехтарата», на который был подписан, сообщение с оскорбительным высказыванием в адрес Лукашенко.

Как посчитало следствие, сделал он это «осознавая, что с этим сообщением ознакомятся другие люди, и это унижает честь и достоинство главы государства». Однако на тот момент такому сообщению не придал значения.

При осмотре мобильного телефона также установлено, что Кронда «был подписан на ряд деструктивных телеграм-каналов».

Суд на основании ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление Лукашенко) назначил мужчине год колонии общего режима.

Кронду задержали 11 сентября 2023 года. До суда он находился в СИЗО № 7 Бреста, сообщили правозащитники.