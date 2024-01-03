«Вдруг наша игрушка как раз подпадает под определение «беспилотник» 3.01.2024, 12:06

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фото: fix-price.com

Посылки белорусов застряли на границе.

- На днях прочитала, что таможенники начали проверять посылки и письма из-за границы с целью выявления у них летательных аппаратов (дронов) или их деталей, - написала в редакцию сайта Charter97.org читательница Татьяна из Минска.

Ждут и мои сыновья посылку из Польши от крестной. Должна была придти до праздников, но все еще нет. Как назло в посылке - игрушечный вертолет. Вот я сейчас сижу и думаю, чтобы к нам вместо почтальона не пришли какие омоновцы. Вдруг наша игрушка как раз подпадает под определение «беспилотный аппарат»? Пилот же пока ждет дома. Наверное, поэтому и нет посылки, отправили наш вертолет на дополнительный контроль. Как же пойдет развитие событий, то и представить страшно. Была бы игрушка, а элементы дрона найдутся.

Еще до 2020 года, если бы мне такие размышления приходили в голову, я бы встревожилась и побежала к психотерапевту за таблетками. Сегодня же, когда в Беларуси полностью уничтожена правовая система, то был бы повод, а посадить смогут.

Вспомнилась мне история, как подруга переслала коробку конфет, и каждая конфетка была в ней отдельно упакована. Получила же я те конфеты каждую распакованную, ну понятно же, подозрительно, что в коробке каждая конфета в обертке, а вдруг бомба…

Смотришь на весь этот «цырк на дроце» и понимаешь, что диктатура едва стоит на глиняных ногах, что она настолько слаба, что ее пугает даже посылка с детской игрушкой. Сильные не боятся. Сильные - это мы с вами, кто постепенно разрушает эти хрупкие подпорки кровожадного лукашизма.

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