В Витебске мужчина напал с топором на подростка, который не дал ему сигарету 3.01.2024, 12:24

Что было дальше?

Пьяный житель Витебска напал на подростка с топором. Следователи установили обстоятельства особо злостного хулиганства.

По данным СК, вечером 21 августа в милицию обратился подросток, который рассказал, что на него напал мужчина с топором. Сотрудники милиции задержали 32-летнего местного жителя.

Следователи выяснили, что мужчина в состоянии алкогольного опьянения попросил закурить у подростков, которые проходили мимо. Получив отказ, он решил добыть сигарету силой. Подойдя к ребятам, он схватил стоявшего ближе к нему 17-летнего парня за плечо и замахнулся на него топором. Трагедию предотвратить помог товарищ подростка, оттащив друга.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что во время совершения преступления обвиняемый мог сознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

Мужчине предъявили обвинение по ч. 3 ст. 339 (Особо злостное хулиганство). С санкции прокурора к нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

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