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Что вкусного сделать из ветчины, оставшейся после Нового года?

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  • 3.01.2024, 12:31
Что вкусного сделать из ветчины, оставшейся после Нового года?

Рецепт простой намазки.

Каждый из нас хотя бы раз слышал ставшую уже культовой фразу «Не трогай, это на Новый год». Но на практике после праздник в холодильнике остается много продуктов. Что делать с ветчиной? Вместо того чтобы каждый день есть бутерброды, обязательно попробуйте этот рецепт, предлагает telegraf.news.

Неважно, что вы делаете после празднования Нового года — остаетесь дома под одеялом или идете на вечеринку, вам обязательно понадобятся закуски. Вместо того чтобы покупать готовые в магазине, возьмите из холодильника ветчину, которая осталась у вас после отмечания. Добавьте несколько других продуктов и сделайте вкусную закуску. Позже вы сможете намазать ее на хлеб.

Ингредиенты:

Курагу можно заменить другими сухофруктами, а майонез — сметаной или греческим йогуртом.

Способ приготовления

Положите яйца в кастрюлю с водой и варите 6 минут. Они не должны быть полностью сварены вкрутую. Это сделает намазку идеальной для намазывания на бутерброд.

Затем измельчите ветчину (лучше в блендере). Нарежьте петрушку и курагу. Перелейте все ингредиенты в миску, приправьте вышеупомянутыми специями и уберите в холодильник на ночь. Готово!

На следующий день намазка будет идеальна для употребления.

Что еще оригинального можно сделать с ветчиной?

Вы также можете намазать ломтики ветчины сливочным сыром и положить на нее огурец, перец или маринованные грибы. Остается только свернуть все рулетиком — и вы сможете наслаждаться новогодними «улитками».

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