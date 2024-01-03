Что вкусного сделать из ветчины, оставшейся после Нового года? 1 3.01.2024, 12:31

Рецепт простой намазки.

Каждый из нас хотя бы раз слышал ставшую уже культовой фразу «Не трогай, это на Новый год». Но на практике после праздник в холодильнике остается много продуктов. Что делать с ветчиной? Вместо того чтобы каждый день есть бутерброды, обязательно попробуйте этот рецепт, предлагает telegraf.news.

Неважно, что вы делаете после празднования Нового года — остаетесь дома под одеялом или идете на вечеринку, вам обязательно понадобятся закуски. Вместо того чтобы покупать готовые в магазине, возьмите из холодильника ветчину, которая осталась у вас после отмечания. Добавьте несколько других продуктов и сделайте вкусную закуску. Позже вы сможете намазать ее на хлеб.

Ингредиенты:

Курагу можно заменить другими сухофруктами, а майонез — сметаной или греческим йогуртом.

Способ приготовления

Положите яйца в кастрюлю с водой и варите 6 минут. Они не должны быть полностью сварены вкрутую. Это сделает намазку идеальной для намазывания на бутерброд.

Затем измельчите ветчину (лучше в блендере). Нарежьте петрушку и курагу. Перелейте все ингредиенты в миску, приправьте вышеупомянутыми специями и уберите в холодильник на ночь. Готово!

На следующий день намазка будет идеальна для употребления.

Что еще оригинального можно сделать с ветчиной?

Вы также можете намазать ломтики ветчины сливочным сыром и положить на нее огурец, перец или маринованные грибы. Остается только свернуть все рулетиком — и вы сможете наслаждаться новогодними «улитками».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».