Кремль готовится к транзиту власти Александр Кирш

3.01.2024, 12:40

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Вопрос о яйцах был не просто шуткой.

Все указывает на то, что Путин, если и живой, реальную власть еще в прошлом году потерял. А возвращаюсь я к этой теме только потому, что произошли новые события.

Общеизвестный профессор Соловей регулярно называет Путина последними словами, среди которых слово «сдох» еще самое мягкое. При этом Соловей жив и прекрасно себя чувствует, будучи постоянно в хорошем настроении, и не где-то, а именно в Москве, что может означать лишь одно: его покровитель, чьи месседжи он постоянно ретранслирует, сильнее Путина.

Недавно Соловей рассказал, что неожиданно жесткая предновогодняя кампания против известных пропутинских артистов, засветившихся на вечеринке, была инициирована настоящим хозяином России Патрушевым, видящим среди такого сообщества своих политических конкурентов, хотя и, конечно, не собственно среди артистов, а, к примеру, в руководстве Госдумы РФ.

Но самое интересное здесь то, что он также заявил: его, Соловья, покровителей это вполне устраивает, ибо они с Патрушевым якобы тоже конкурируют, а потому электоральные потери Патрушева им на пользу.

Считаю такой безмозглый донос Патрушеву на собственных благодетелей маловероятным, а гораздо больше похоже на то, что такую версию о конкурентах из «политбюро» инспирировал сам Патрушев: мол, Соловей — не его человек. Но у кого еще в России сейчас такая власть, чтобы Соловья вопреки всему не трогали? Выдуманные конкуренты? На которых он еще и доносит?

И было еще одно событие — на путинской пресс-конференции. В ответ на заранее подготовленный вопрос о цене яиц Путин (или его двойник) спросил у сына Патрушева, как у него с яйцами.

Это была не просто тупая шутка, а знак обществу: тот, кому вскоре будет передана власть, должен быть с яйцами. Так и готовят электорат к близкому уже транзиту власти к сыну Патрушева вскоре после «выборов Путина».

Так что — выводы: власть будет тихонечко передана Патрушеву уже даже официально — путем назначения его сына премьером, который потом будет руководить совсем новыми выборами (теперь уже его), а реальные месседжи от реальной патрушевской власти неофициально сообщает Соловей — якобы от имени своих покровителей.

Таким образом, Путин реально уже, судя по всему, не при власти, но это пока еще ничего не изменило. Ну разве что — когда это официально будет признано, утратит смысл законодательный запрет нашему президенту вести переговоры с Путиным, а коллективный Запад усилит подталкивание к переговорам с «новой» властью. Которая пока что являет себя только в борьбе за высокую нравственность.

Александр Кирш, obozrevatel.com

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