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«Самое время для того, чтобы похвастаться семейным наследием»

  • 3.01.2024, 12:43
  • 1,406
«Самое время для того, чтобы похвастаться семейным наследием»

Житель Жодино показал новогоднее семейное сокровище.

«Мы встретили Рождество и Новый Год, но впереди еще одно Рождество и Старый Новый Год. Кажется, самое время для того, чтобы похвастаться семейным наследием — коллекцией старых новогодних игрушек, собранных и переданных из поколения в поколение», — написал в редакцию ex-press.live постоянный читатель.

Страна Советов уже давно стала прошлым, но эти игрушки остались, и многие из них теперь являются настоящими антикварными ценностями.

— Интересно, сколькие из нас продолжают хранить такие уникальные сокровища? — задается вопросом читатель.

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