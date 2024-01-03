«Самое время для того, чтобы похвастаться семейным наследием»
- 3.01.2024, 12:43
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Житель Жодино показал новогоднее семейное сокровище.
«Мы встретили Рождество и Новый Год, но впереди еще одно Рождество и Старый Новый Год. Кажется, самое время для того, чтобы похвастаться семейным наследием — коллекцией старых новогодних игрушек, собранных и переданных из поколения в поколение», — написал в редакцию ex-press.live постоянный читатель.
Страна Советов уже давно стала прошлым, но эти игрушки остались, и многие из них теперь являются настоящими антикварными ценностями.
— Интересно, сколькие из нас продолжают хранить такие уникальные сокровища? — задается вопросом читатель.