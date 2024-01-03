Лукашисты отобрали доменное имя у БАЖ 3 3.01.2024, 12:50

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Организация обратилась к международному регулятору.

Оперативно-аналитический центр при Лукашенко забрал у Белорусской ассоциации журналистов доменное имя Baj.by. Организация считает это грубейшим нарушением права на собственность и очередным давлением на свободу слова. БАЖ обращается в международную корпорацию по управлению доменными именами ICANN, сообщили в организации.

Оперативно-аналитический центр 3 января приостановил делегирование доменного имени Baj.by его собственнику — якобы в связи с выявленными нарушениями. Сейчас при открытии сайта появляется заглушка о том, что доступ к ресурсу ограничен.

Ранее ОАЦ через компанию-регистратор «Открытый контакт» направил владельцу домена, зампредседателя БАЖ Олегу Агееву, извещение о необходимости предоставить документы с подтверждением достоверности личных данных.

Активные действия властей в этом направлении начались сразу после опубликования БАЖ позиции относительно проведения в Минске регионального форума по управлению интернетом, считают в организации.

«Открытый контакт» сначала предложил владельцу домена прислать скан паспорта на электронную почту, но через несколько дней сообщил, что ОАЦ настаивает на личном визите в офис. Агеев в ответ проинформировал «Открытый контакт» о том, что инструкция о порядке регистрации доменных имен в сети интернет не предусматривает «личные визиты» в офис регистратора (доменами в зоне .by могут владеть, например, иностранцы), а все истребованные регистратором документы были представлены.

Несмотря на это ОАЦ принял решение лишить БАЖ белорусского доменного имени.

Теперь БАЖ лишен возможности контролировать сайт Baj.by и любые электронные ящики в домене @baj.by. Неизвестно, как власти будут использовать их дальше, поэтому БАЖ просит не заходить на старый сайт, не писать и не отвечать на любые электронные сообщения из электронных ящиков @baj.by. Еще с мая 2023 года организация переехала на новый международный домен Baj.media.

«В лишении доменного имени мы видим ничто иное, как грабеж. Кроме вопиющего факта нарушения права на свободу выражения, белорусские власти нарушили еще одно фундаментальное право — на собственность», — отметили в БАЖ.

«Захватнические действия властей нарушают мировые правила администрирования доменов, поэтому БАЖ проинформирует ICANN — международную корпорацию по управлению доменными именами — и будет рассчитывать на соответствующую оценку инцидента на мировом уровне», — сообщили в организации.

Это не первый случай доменного рейдерства со стороны государства в отношении независимых медиа, подчеркнули в БАЖ. Там считают, что байнет дискредитирован и опасен не только для независимых медиа, но и для любого бизнеса, который может стать следующим.

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