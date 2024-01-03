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Путин выбрал сомнительную стратегию

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  • Аббас Галлямов
  • 3.01.2024, 12:51
  • 2,258
Путин выбрал сомнительную стратегию
Аббас Галлямов

Глава РФ ищет суррогаты.

Если боевые действия будут продолжаться в том же духе, что и сейчас, - когда главные новости приходят не с фронта, а из в сотый раз обстрелянных Киева, Харькова, Крыма и Белгорода, - то как раз к дню голосования у россиян сложится окончательное ощущение, что война зашла в тупик. На это наложатся факторы инфляции, роста стоимости жизни, обнищания населения и усталости от пропагандистской истерики. Антивоенные настроения будут расти как на дрожжах.

Путин сейчас, конечно, делает вид, что он может еще долго воевать примерно так же, как сейчас, но, строго говоря, он этого не может. Война - это главный произведенный им политический продукт и если этот продукт становится никому не нужным, если от него головной боли больше, чем радости, то политическая ценность Путина для российского общества - и для населения, и для элит - обнулится примерно так же, как он пытается сейчас обнулить свои сроки. С учетом предстоящих выборов ситуация - так себе.

Почему Путин выбрал эту, мягко говоря, сомнительную стратегию? У меня нет других вариантов, кроме того, что разбив лоб об Авдеевку, он теперь просто не в состоянии наступать. Он попросту не может поднять армию в атаку. Поэтому и ищет суррогаты. Стреляет по мирным городам, чтобы хоть чем-то занять руки. Чтобы отсрочить появление в обществе ощущения тупиковости сложившейся ситуации…

Если проскочит выборы, то организует новую волну мобилизации и снова попрет на Авдеевку. Наверное, расчет на это.

Аббас Галлямов, t.me

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