В Солигорске есть своя «дорога ярости»
- 3.01.2024, 12:56
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Больше всего из-за нее страдают пенсионеры.
Как рассказал телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом» житель Солигорска:
— «Дорога ярости» на родник (возле Паутины). Насыпали гравий с глиной и получилось болото. То ли хорошо хотели сделать, а получилось как всегда, то ли отбить желание у людей вообще туда ходить и ездить.
Печально смотреть на пенсионеров, которые по оврагам ползут с бутылками к рожнику, потому что по этой грязи не пройти.