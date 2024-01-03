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В Солигорске есть своя «дорога ярости»

  • 3.01.2024, 12:56
  • 1,384
В Солигорске есть своя «дорога ярости»

Больше всего из-за нее страдают пенсионеры.

Как рассказал телеграм-каналу «Беларусь за МКАДом» житель Солигорска:

— «Дорога ярости» на родник (возле Паутины). Насыпали гравий с глиной и получилось болото. То ли хорошо хотели сделать, а получилось как всегда, то ли отбить желание у людей вообще туда ходить и ездить.

Печально смотреть на пенсионеров, которые по оврагам ползут с бутылками к рожнику, потому что по этой грязи не пройти.

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