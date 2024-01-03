Залужный в Чехии вызвал панику у россиян 3.01.2024, 13:05

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Валерий Залужный

Стали известны подробности тайной встречи, о которой знали лишь несколько человек.

До начала полномасштабного вторжения РФ в Украину главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный несколько раз приезжал в Прагу и обсуждал вопрос о поставках Украине чешского вооружения. Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал Томаш Копечный — уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины.

Так, Копечный работал в Министерстве обороны Чехии и был одним из тех, кто ответил на призыв помощи от Украины и готовил поставки оружия и пытался как можно быстрее доставить необходимое оружие ВСУ. По его словам, до полномасштабного российского вторжения в Украину, они уже были знакомы с Валерием Залужным, а период подготовки передачи вооружения начался в середине декабря 2021 года.

«Это было после того, как я прочитал статью, или это были «РИА Новости», или какой-то другой пропагандистский материал из России, где говорилось о том, чего еще не произошло, но чего они боялись. В статье говорилось о том, что «чехи точно планируют предоставить Украине все эти гаубицы и РСЗО, и танки» И я подумал: да, это именно то, что я хотел сделать с 2015 года, когда начал ездить в Украину и работать с украинскими военными и Министерством обороны. И это то, чего, очевидно, боится Россия, потому что это была истерическая статья. И мы сказали: «Ладно, давайте сделаем это», — рассказывает Копечный.

По его словам, после этого в Чехии провели тайное заседание рабочей группы, о которой знали лишь несколько человек, включая премьер-министра и после этого чешская сторона начала общаться с Генеральным штабом Украины, с Министерством обороны, и, в частности, с Валерием Залужным, который приезжал в Прагу перед началом полномасштабного вторжения.

«Он приезжал в Прагу в январе и в феврале. И то, что мы обсуждали, было фактически перечнем оборудования, которое можно было бы поставить бесплатно, потому что оно находилось в военных запасах чешской армии. Именно такое взаимодействие через несколько месяцев после вторжения привело к тому, что была создана международная структура для координации поставок вооружений, известная как формат «Рамштайн», — рассказывает уполномоченный чешского правительства по вопросам восстановления Украины.

Он отметил, что в Чехии начали собирать для Украины военную помощь силами военных уже в январе 2022 года.

«Мы просто показали себе, Украине, а также всему миру, что это можно сделать. Но в первые дни большинство стран говорили, что невозможно доставить никакого оружия, потому что россияне разбомбят колонны ракетами. Лучшим примером было показать им, знаете, что это выходит с нашего завода и на четвертый день оно уже используется против оккупантов, против агрессоров», — рассказал Томаш Копечный.

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