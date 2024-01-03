В охраняемом поселке под Минском продается продается хороший дом для жизни 3.01.2024, 13:10

Дом может стать полноценной заменой квартиры.

Для тех, кто хотел бы жить у леса, realt.by нашел дачу в СТ у заказника, да еще и в 10 км от МКАД. Ее продают с отделкой, коммуникациями и террасой. Там есть две жилые комнаты, поэтому дом может стать полноценной заменой квартиры. Посмотрите, как все выглядит.

Дача располагается в СТ «40 лет октября» около деревни Ходаково — Минский район. Каркасный деревянный дом был построен на участке в 2021 году в один этаж. Крышу накрыли металлочерепицей. Общая площадь дома — 95 квадратных метров.

Внутри сделан хороший ремонт, стены отделаны деревом. Здесь обустроены две спальни.

Самую большую комнату в доме занимает кухня-гостиная. Она обставлена техникой и мебелью.

Выйти на террасу можно из гостиной и хозяйской спальни.

Санузел тут совмещенный и облицован плиткой. Здесь установлены ванна, туалет и стиральная машина.

Что по коммуникациям? Отапливается дом с помощью газового котла, есть также радиаторы и сделаны теплые полы. А вот водоснабжение и канализация — центральные.

На террасе в 27 квадратных метров организована зона отдыха, где стоит настольный теннис, а на другой стороне еще есть пространство для креатива. Здесь на полу лежит деревянное покрытие. От ветра и снега сейчас террасу защищают мягкие окна.

Размер участка — 4 сотки. Тут тротуарной плиткой выложена парковка на автомобиля и дорожки. На участке расположен гараж и зона барбекю. Территория по периметру огорожена металлопрофилем, установлены ворота с электроприводом.

Поселок по периметру огорожен, ведется видеонаблюдение. Участок располагается сразу у леса — Прилукского заказника.

Стоимость дома — 99 900 долларов.

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