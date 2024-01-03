Дугин ругается с телевизором

Дугин ругается с телевизором3
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 3.01.2024, 13:21
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«Культурная революция» в России полностью провалилась.
Любимое занятие ватных «патриотов» в первые дни января — критиковать новогоднюю программу федеральных телеканалов.
Не угодила она им и на этот раз. Не помогло изгнание участников «голой вечеринки» Ивлеевой и приглашение кумира Z-радикалов Кима Апачева.
«Патриотизма по-прежнему слишком мало, а представители российского шоу-бизнеса все еще сильны».
По их мнению вся новогодняя программа должна была состоять из треков «лето и арбалеты» и «триста тридцать три», но кому кроме нескольких процентов маргиналов это интересно?
Так называемая «патриотическая общественность» за почти 2 года «НеВойны» на культурном фронте не создала вообще ничего, что способно хоть как-то понравиться многочисленной аудитории.
Ну не Чичерину, пребывающую на последней стадии наркотической зависимости, на сцену вытаскивать? Таким зрелищем распугаешь даже самый глубинный народ.
Можно сколько угодно критиковать отечественный шоу-бизнес с его мафией, которая удерживает все эфиры еще с конца 90-х, но даже он выглядит приятнее Z-артистов, привыкших выступать перед откровенным социальным дном, дерущимся под их песни за бутылку паленой водки.
Культурная революция «патриотов» полностью провалилась. Совершить ее оказалось некому.
Выжигали поле, выжигали, а толку-то?
Александр Дугин, подобно персонажу известного ситкома, ругающийся с телевизором в новогоднюю ночь — лучшая иллюстрация итогов.
Телеграм-канал «Запретное мнение»