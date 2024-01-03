Дугин ругается с телевизором 3 Телеграм-канал «Запретное мнение»

3.01.2024, 13:21

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Александр Дугин

Фото с сайта novosti-n.org

«Культурная революция» в России полностью провалилась.

Любимое занятие ватных «патриотов» в первые дни января — критиковать новогоднюю программу федеральных телеканалов.

Не угодила она им и на этот раз. Не помогло изгнание участников «голой вечеринки» Ивлеевой и приглашение кумира Z-радикалов Кима Апачева.

«Патриотизма по-прежнему слишком мало, а представители российского шоу-бизнеса все еще сильны».

По их мнению вся новогодняя программа должна была состоять из треков «лето и арбалеты» и «триста тридцать три», но кому кроме нескольких процентов маргиналов это интересно?

Так называемая «патриотическая общественность» за почти 2 года «НеВойны» на культурном фронте не создала вообще ничего, что способно хоть как-то понравиться многочисленной аудитории.

Ну не Чичерину, пребывающую на последней стадии наркотической зависимости, на сцену вытаскивать? Таким зрелищем распугаешь даже самый глубинный народ.

Можно сколько угодно критиковать отечественный шоу-бизнес с его мафией, которая удерживает все эфиры еще с конца 90-х, но даже он выглядит приятнее Z-артистов, привыкших выступать перед откровенным социальным дном, дерущимся под их песни за бутылку паленой водки.

Культурная революция «патриотов» полностью провалилась. Совершить ее оказалось некому.

Выжигали поле, выжигали, а толку-то?

Александр Дугин, подобно персонажу известного ситкома, ругающийся с телевизором в новогоднюю ночь — лучшая иллюстрация итогов.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

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