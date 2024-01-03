Жизнь после Нового года: как побороть желание отдыхать и начать работать 3.01.2024, 13:30

Советы психолога.

После новогодних выходных бывает тяжело вернуться в рабочее русло. Как сделать легче первые дни на работе или после каникул, рассказала медицинский психолог Елена Баранова.

Даже на Новый год остается невыполненная работа, и конечно выходные - это возможность сделать их все. Но нужно ли жертвовать своим отдыхом ради выполнения всех задач.

«Самый верный подход – спланировать праздничные дни и выбрать приоритеты. Подумайте, куда бы вы хотели отправиться и что посмотреть в свободное от работы время, с кем пообщаться. Лучше договориться заранее с друзьями и родными, какой день и как вы проведете вместе. А уже после распланировать рабочие дела. Отдыхать тоже важно. Если вы можете позволить себе беззаботно проводить все новогодние праздники, то стоит воспользоваться такой возможностью. А если нет, то продумайте все заранее, в какой день вы работаете или учитесь, а в какой – развлекаетесь и веселитесь», - объяснила врач.

Новогодние праздники - не только время отдыха и веселья, но и период, когда столы трещат от вкусной еды, из-за этого нередко люди переедают. Чтобы вернуться в рабочий режим психолог советует нормализовать свое питание, чтобы оно было не праздничным, а домашним.

«Новогодний стол – испытание не только для нашего организма, но и для силы воли. Мы сами готовим вкусные блюда, ходим в гости, где тоже едим. Есть можно все, но с условием, что порции будут маленькими. Тогда вашему организму будет проще справиться с перееданием. Как только вы насытились, выходите из-за стола, потанцуйте, выйдете на прогулку, отвлекитесь на приятную беседу. К тому же, если праздничные застолья чередовать с активными видами развлечений – катанием на санках, коньках, лыжах, прогулками в лесу, играми в снежки – то вы не только не поправитесь за время праздников, но и зарядитесь энергией и яркими эмоциями».

Помимо питания, Елена Баранова советует сделать свой режим более спокойным, выспаться. Психолог рассказала, как вернуть режим сна.

«За несколько дней до работы следует отказаться от ночных развлечений и возвращаться в свой привычный режим дня, заниматься повседневной рутиной. Ложитесь раньше, вставайте, как привыкли в будни. Вообще не стоит особо менять режим сна в праздники. Чем раньше вы вернетесь в свой привычный режим, тем легче вам будет вставать на работу после выходных».

После длительных выходных не всем легко вернуться в рабочее состояние. Но все же нужно побороть желание продолжить отдыхать и подготовить себя к работе.

«Хотите вы ли или нет, праздники закончатся. Это вопрос про планирование и мотивацию. Если человек не запланировал для себя ничего интересного, кроме лежания на диване, то он с него и не встанет. А если у вас расписан каждый день, вы проводите дни ярко, весело, интересно, то ваш отдых станет активным и вдохновляющим. Планомерно из «фазы отдыха» стоит переходить к рабочей жизни и принять реальность, завтра наступит рабочий день, а это значит, что надо завести будильник и с утра вставать на работу».

Не каждый может успеть воплотить задуманные дела за новогодние выходные. Что делать, если не выполнил какую-то из поставленных перед собой задач?

«Взрослые люди умеют распоряжаться своим временем. Но если так случилось, что вы хорошо отдыхали и не заметили, как пролетели дни, то составьте список всех задач. Выберите приоритетные из них и выполняйте. Есть дела, которые можно отложить, а которые уже нельзя. Сидеть всю ночь перед работой или учебой и стараться все успеть не стоит, толку от этого нет. Корить себя не нужно, дела вы все равно сделаете, просто в другое время», - подытожила психолог.

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