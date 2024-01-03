Токаев прокомментировал слухи о намерении изменить Конституцию Казахстана 10 3.01.2024, 13:35

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Касым-Жомарт Токаев

Чтобы баллотироваться в президенты в 2026 году.

В Казахстане не будет проводиться референдум по поправкам к Конституции, положение об однократном президентском сроке останется неизменным, заявил глава государства Касым-Жомарт Токаев. Слухи о том, что он собирается переписать Основной закон страны, чтобы получить возможность баллотироваться в президенты в 2026 году, Токаев назвал фейком.

«Это ложная информация. Отныне каждый не сможет делать, что хочет, и вносить изменения в Конституцию. А когда речь идет о таком важном вопросе (как количество президентских сроков. — TMT), это даже невозможно. Я твердо верю в это», — сказал он в интервью «Егемен Казахстан».

Токаев напомнил, что именно во избежание подобных злоупотреблений властью в 2022 году в стране провели конституционную реформу, которая упразднила полномочия «суперпрезидента» и ограничила правление одним семилетним сроком. На референдуме за эти поправки высказались более 77% граждан.

«Вся страна поддержала мою инициативу. Это конец этой истории. Правило, согласно которому президент может быть избран только один раз, больше никогда не изменится. Эта норма является такой же незыблемой, как и нормы о независимости, унитарности, территориальной целостности и форме правления нашего государства», — подчеркнул он.

Токаев напомнил, что сейчас любые изменения и дополнения к Конституции могут быть вынесены на республиканский референдум или на рассмотрение парламента только при наличии положительного заключения Конституционного суда. В инстанции одиннадцать судей. Шестеро из них, то есть большинство, назначаются палатами парламента, а председатель — президентом, но с согласия Сената.

Токаев также добавил, что после массовых беспорядков, произошедших в январе 2022 года, в Казахстане были опасения, что «теперь власти ужесточат хватку и сделают все, чтобы сохранить режим». «Но мы сделали наоборот. Хоть это и было сложно, мы выбрали правильный путь», — заключил он.

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