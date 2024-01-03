«Там большое количество самолетов»: ВСУ раскрыли подробности удара по авиабазе «Бельбек» 2 3.01.2024, 13:50

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Взрывы прогремели на главном военном аэродроме РФ в Крыму.

2 января во временно оккупированном Россией Крыму раздавались взрывы. Как отметили местные телеграм-каналы, был нанесен удар по аэродрому Бельбек.

В то же время, представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что данный аэродром является основной авиационной базой противника, которую используют для нападения на Украину. Об этом он рассказал в эфире «24 канала».

По его словам с аэродромов оккупированного Крыма, в частности Бельбека и Джанкое, взлетают «Шахеды» и баллистические ракеты «Искандер», которые враг использует для обстрела юга Украины.

«Поражение российских аэродромов, авиационной техники, которая там стоит, это очень хорошо, ведь это несколько уменьшает возможности России в воздушном пространстве акватории обоих (Черного и Азовского) морей. Уменьшает, но не прекращает», – подчеркнул спикер Воздушных сил ВСУ.

Он добавил, что на южном направлении, между островом Змеиный и аэродромом Бельбек, зафиксировано значительное количество авиационной техники оккупантов. Эта область постоянно патрулируется самолетами Су-30, Су-27 или МиГ-29. также в Азовском море активно действует ретранслятор Ил-22 или воздушный радар А-50.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что нужно максимально наносить удары по российским аэродромам и базам, уничтожая технику противника.

«Уничтожать надо и в воздухе, и на земле. Если есть малейшая возможность бить по российским базам, это нужно делать. Эти операции успешно проводятся Вооруженными силами и военно-воздушными силами вместе со Службой безопасности, Главным разведывательным управлением. Они наносят врагу болезненные потери, уничтожая самолеты, авиационную технику, инфраструктуру, а также средства противовоздушной бороны противника», – отметил Юрий Игнат.

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