Посылки из Польши в Беларусь стали застревать в пути 1 3.01.2024, 13:59

Многие бандероли, отправленные еще в ноябре, так и не дошли до адресатов.

Перед зимними праздниками число посылок, отправляемых из Польши в Беларусь, традиционно возрастает. Это приводит к тому, что время доставки увеличивается. Многие бандероли, отправленные ещё в ноябре, так и не дошли до Беларуси, пишет mostmedia.io.

Беларусы, живущие в Польше, предвидя ажиотаж в зимние праздники, стали отправлять посылки в Беларусь ещё в ноябре, но они всё равно застряли на почте. О проблеме написали в фейсбук-группе «Беларусы во Вроцлаве».

Например, Наталья отправила посылку 28 ноября, к Новому году она так и не дошла до места назначения.

У Ольги похожая ситуация: отправила приоритетную посылку 27 ноября, но она до сих пор не доставлена.

Юрий отметил, что обычно отправленные в Беларусь посылки доходили за 3-4 недели, но в этот раз всё пошло не по плану.

— Отправлял 29 ноября. С 5 декабря статус посылки — «покинула страну отправки». Больше новостей нет. В Беларуси уточняли на почте, но у них нет информации. Предложили ещё немного подождать и писать заявление на розыск посылки в Польше.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».