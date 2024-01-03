BILD: Российские ВДВ измотаны до предела 2 3.01.2024, 14:06

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РФ сейчас ведет войну в худшем советском стиле.

Аналитики Института исследования войны (ISW) сообщают со ссылкой на разведданные, что российские воздушно-десантные войска понесли тяжелые потери на фронте. Минобороны Великобритании, в свою очередь, подчеркивает, что они связаны с недостаточной поддержкой авиации и артиллерии.

«На первом этапе войны Россия потеряла много своих сильных и опытных воздушно-десантных войск. Сейчас Россия часто использует воздушно-десантных пехотинцев в качестве примитивных штурмовых отрядов», — сказал в разговоре с BILD военный эксперт Нико Ланге.

По мнению Ланге, российское командование настолько измотало воздушно-десантные войска, что «они вряд ли смогут проводить крупные наступательные операции в Украине».

В Министерстве обороны Великобритании считают, что ВС РФ теряют в среднем по 300 солдат в день. По данным США, к декабрю прошлого года потери российской армии составили 315 тысяч человек.

«Россия сейчас ведет войну в худшем советском стиле: людей просто используют как человеческий материал и выбрасывают», — считает Ланге.

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