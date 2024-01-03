«Продам айфон, не понравился цвет» 3 3.01.2024, 14:12

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Как белорусы перепродают новогодние подарки.

Понять, с какими подарками на Новый год белорусы ошибались чаще всего, довольно просто — достаточно посмотреть предложения на «Куфаре». Первые объявления о продаже новогодних презентов появились еще в конце декабря, пишет nashaniva.com.

Детская одежда и игрушки

Чаще всего встречаются объявления о продаже вещей для самых маленьких — одежды или игрушек на возраст до трех лет. Причина продажи платьев или даже комбинезонов обычно проста — не подошел размер. Но некоторые мамы искренне пишут, что вещь ну совсем не в том стиле, который семья обычно выбирает для ребенка.

Есть и довольно экзотические варианты: например, в одной из объявлений продают шубу из натурального песца для четырехлетней девочки.

В случае с игрушками обозначают, что выставили на продажу, так как ребенок не заинтересовался подарком или потому что дома уже есть нечто подобное: «Набор доктора. Покупала для дочки на Новый год, но свекровь подарила такой же раньше. Поэтому за ненадобностью продаю».

Бывает, что тот, кто делает подарок, не разбирается в том, какие игрушки для какого возраста подходят: «Новый зайка. Подарили, но нам уже 2 года и с таким не играемся. Подойдет с 6 месяцев».

Гаджеты

Гаджеты в списке подарков, которые не понравились, занимают почетное второе место. В этом случае даже драмы можно увидеть в описании товара. Например: «Новые беспроводные наушники. Покупала на «Вайлдберис» для сына на подарок к Новому году. Но ему на работе подарили наушники классом выше этих».

«Продам хороший телефон, был подарен на Новый год, но, к сожалению, хочу другую модель. Был куплен 20.12.2023», − разочарование человека чувствуется даже через монитор.

«Продам абсолютно новые смарт-часы. Куплены в «5 элементе». Год гарантии. Сама пользуюсь такими же. Сын не знал и подарил. Очень классные. С весны пользуюсь, нареканий не было», — честно рассказывает женщина в описании товара.

Если вы думаете, что не понравиться может только какой-то дешевый гаджет, то вы очень ошибаетесь. И выставленный на продажу Xbox тому подтверждение: «Новый Xbox series s с двумя джойстиками. Был подарен на Новый год, но не нуждаюсь в нем. В комплекте еще подписка на 3 месяца».

Айфон, кстати, тоже может разочаровать: «iPhone 13, 128 гб, не активирован, подарили, но цвет не понравился».

Техника для красоты

Главный вывод, который можно сделать, просматривая объявления в этой рубрике «Куфара»: перед тем, как подарить какой-нибудь бьюти-гаджет, необходимо спросить у человека, нужен ли он. Ведь ситуации могут стать курьезными и даже обидными.

«Продам триммер для носа. Абсолютно новый. Подарили, но я такой техникой не пользуюсь. Хороший подарок для мужчины с пушистым носом», — отмечает один из продавцов.

«Продам новый выпрямитель для волос. Подарила семья на Новый год, но пользоваться мне им нельзя из-за разных процедур для волос», — сообщает еще одна девушка. Другая пытается продать новую плойку, так как получила подарок после того, как сделала химическую завивку.

Косметика и парфюмерия

Ошибиться в этой сфере очень просто: «Clarins lip perfector. Подарили на Новый год, не мой оттенок! Многим очень нравится этот блеск! Один раз мазала на губы», «Крем антивозрастной. Подарили. Фирма та, которую хотела, а возраст старше, чем надо мне».

Даже если вы знаете, какими средствами пользуется ваша подруга, это не гарантирует, что удастся ее порадовать: «Отличная помада и бальзам для губ. Беру не первый раз. У меня уже есть два набора, подруга на Новый год подарила третий. Мне столько не надо, не успею использовать до конца срока годности».

Мужчинам угодить тоже сложно, особенно если речь идет о парфюме: «Парфюм Tom Ford Noir. Новый, два раза только пшикнули. Подарили на Новый год, но запах не мой, не понравился». Женщины придумывают свои схемы, как получить в итоге любимые духи: «Calvin Klein парфюмерная вода 50 мл. Сделала 10 пшиков, не мой аромат. Подарили на Новый год, но решила продать и купить себе более подходящие».

Ювелирные украшения

Причины проститься с ювелиркой могут быть разные: «Продам кольцо змейка, размер 16. Новое, не было в использовании. Подарили, но, увы, не подошло по размеру. Купили в магазине «7 карат» накануне Нового года», «Серьги с фианитами. Подарили, не моя застежка, не носились, только примеряла. Есть подарочная коробочка».

А кто-то может быть просто не фанаткой какого-то бренда — и как результат, на «Куфар» попадает браслет Pandora.

Вещи для уюта

Есть те, кто получил дорогой, но ненужный подарок на корпоративе. А если супруги вместе работают в одной компании, то неудачных подарков может быть несколько: «Продам два биокамина, в черном и белом цвете. Подарили на корпоративе, а у нас дома установлен камин».

Где-то между объявлениями на «Куфаре» спрятался и светящийся интерьерный олень. «Подарили, а у нас такой же есть», — объясняет продавец.

Что-нибудь для авто

Интересно, чем руководствовался человек, подаривший на Новый год автомобильный аккумулятор на бензиновую машину — все-таки не самый универсальный вариант. Но тот, кто получил презент, теперь продает его «за ненадобностью».

Подарки для дома

Среди неудачных подарков, выставленных на продажу, можно найти и не очень обычные вещи. Например, шторы. Казалось бы, их можно дарить, только оговорив все нюансы заранее. Но и здесь бывают проблемы: «Подарили на Новый год, не подошли по цвету. Ткань бархат. Цвет пыльная роза. Шторы новые, без дефектов. Нитки не торчат, аккуратный пошив».

На самом деле, интересная ситуация получается: с одной стороны, белорусы пока не готовы дарить подарок вместе с чеком, как принято в некоторых странах на Западе (в этом случае презент легко вернуть в магазин), с другой — уже активно перепродают то, что не понравилось.

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