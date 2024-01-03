Олимпийский чемпион из РФ устроил истерику из-за отказа поляка Дуды жать руку россиянину 2 3.01.2024, 14:22

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Инцидент на чемпионате мира по быстрым шахматам получил продолжение.

Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили устроил настоящую истерику из-за отказа поляка Яна-Кшиштофа Дуды пожимать руку сопернику из РФ на чемпионате мира по быстрым шахматам.

Олимпийский чемпион набросился в интервью порталу Sport24 с откровенными оскорблениями на польского гроссмейстера.

Уроженец Конотопа Сумской области, который яро поддерживает войну РФ против Украины, Мамиашвили обвинил мировой спорт в том, что тот перестал «нести в себе принципы терпимости и дружбы», и раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК).

«Разве это можно считать проявлением силы или мастерства? К сожалению, это проблема этих людей и современного мира. Вся эта ситуация провоцируется и поощряется МОК, с их легкой руки идет отход от хартии и основных смыслов, которые были вложены в международное спортивное движение. Их площадка не является фундаментальной и не несет в себе принципы терпимости к внешнеполитическим интригам. Раньше тиражировалась дружба олимпийской семьи и деревни, а сейчас…» – сказал Мамиашвили.

Отметим, что соперник Дуды по матчу ЧМ Денис Хисматуллин открыто поддерживает террор и агрессию России в отношении Украины.

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