10 важных вещей, которые стоит сделать в первую неделю нового года 3.01.2024, 14:31

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Позвольте себе больше отдыхать и меньше думать о «достигаторстве».

Предновогодняя суета наверняка вас вымотала — все эти горящие дедлайны на работе, забег по магазинам, генеральная уборка, украшение квартиры, разучивание с детьми стихов для утренника в детском саду, кулинарный марафон у плиты. А потом ещё целая праздничная ночь, у кого-то — довольно бурная, пишет lifehacker.ru. После такого просто необходимо восстановить силы, и прежде всего — отключить будильники и как следует поспать.

1. Выспаться и восстановить режим

Если за время новогодних каникул у вас собьётся режим, стоит выделить три дня на то, чтобы его восстановить. Ведь встать в первый рабочий день в семь утра после того, как легли в четыре, — сомнительное удовольствие.

• Ложитесь не позже 23 часов и с каждым днём старайтесь вставать чуть раньше, чем накануне.

• Избегайте в этот период дневного сна, чтобы не сбить циркадные ритмы. Если чувствуете сильную сонливость, можно подремать 15–20 минут в интервале между 13 и 15 часами.

• Будьте аккуратны с кофеиносодержащими напитками: чаем, кофе, энергетиками. Оптимальным решением будет отказаться от них или ограничиться 1–2 чашками в день.

• Проведите в спальне влажную уборку, замените постельное бельё на свежее, используйте маску для сна или купите плотные шторы, чтобы ночью в комнате было темно.

• Постарайтесь хотя бы за час до сна не пользоваться гаджетами.

2. «Потюленить»

Вроде как Новый год — идеальная точка отсчёта, чтобы начать новую жизнь: пойти на фитнес, записаться на уроки иностранного языка, разместить резюме на сайте с вакансиями и приняться за поиски более подходящей работы.

Но делать всё это прямо во время каникул, едва отзвучали куранты и отгремели фейерверки, на самом деле не очень хорошая идея. Для новых свершений нужно накопить ресурсы. А где их взять, если вы как следует не отдохнули?

Хотя бы в первую неделю года попробуйте не «строить» себя, а позвольте себе расслабиться и делать то, что хочется. Поваляться в кроватке, поесть вкусностей, устроить марафон новогодних фильмов, вволю поиграть в приставку. Когда ещё вы сможете насладиться таким всеобъемлющим бездельем?

3. Встретиться с близкими

Новогодние каникулы просто созданы для того, чтобы ходить в гости, кататься с друзьями на коньках, проводить с близкими уютные вечера за накрытым столом, освещённым мигающими огоньками ёлочных гирлянд. Никуда не нужно торопиться и беспокоиться, что завтра вставать на работу — можно побыть здесь и сейчас и насладиться временем, проведённым с дорогими людьми.

4. Ответить на все поздравления

Вполне вероятно, что 31 декабря у вас просто не было физической возможности ответить всем, кто поздравил вас в мессенджерах или соцсетях, и поздравить знакомых самому. Ничего страшного — впереди целые каникулы: можно выделить время и отправить всем искренние вдумчивые пожелания.

5. Погулять

Пройтись по зимнему парку и полюбоваться, как мерцает голубоватый снег в свете фонарей, подышать морозным воздухом, покататься с горок на тюбингах, сходить на каток, отправиться в лес на лыжах, слепить с детьми снеговика во дворе, поваляться на свежевыпавшем снегу и сделать «снежного ангела».

Это и приятная физическая нагрузка, и веселье, и хорошие впечатления, и просто способ немного растрястись после того, как вы вволю «потюленили». Только помните, что гулять, если вы сильно выпили, не стоит, иначе есть риск получить травму или переохладиться.

6. Наладить питание

Во время каникул многие переедают, налегают на тяжёлую и жирную еду, не соблюдают интервалы между приёмами пищи. В этом нет ничего ужасного, но когда праздничные выходные подойдут к концу, сбитый режим питания может вам аукнуться. Обжорство и низкая подвижность вызывают сонливость и нарушения пищеварения.

Вот несколько советов, которые помогут вернуться к более здоровому питанию.

• Ни в коем случае не вините себя за то, что много ели: из-за чувства вины люди переедают ещё сильнее.

• Не нужно голодать или садиться на строгую диету. Это путь к срыву, набору веса и самобичеванию.

• Начните с того, чтобы немного уменьшить размер порции, не делать слишком большие интервалы между приёмами пищи и вставать из-за стола, когда чувствуете, что наелись.

• В первую очередь ешьте натуральные продукты, которые прошли минимальную обработку: крупы, бобовые, свежее мясо и рыбу, нешлифованный рис, цельнозерновой хлеб, овощи, фрукты, пасту.

• Обеспечьте себя разнообразной и вкусной едой. Очень часто люди налегают на фастфуд и сладости, потому что никаких вкусных полезных альтернатив дома нет.

• Не забывайте пить воду. Иногда мы переедаем, потому что путаем голод с жаждой.

7. Подвести итоги и составить планы

Кидаться сразу выполнять новогодние обещания, наверное, не лучшая идея. Если не отдохнуть как следует, не восстановить режим сна и питания, будет трудновато бегать по утрам, бросать курить и вырабатывать полезные привычки. А вот спокойно сосредоточиться на планировании, пока вас не накрыло работой, будет как раз к месту.

Длинные каникулы — самое время, чтобы оценить прошедший год, подумать, к чему вам хотелось бы прийти в наступившем, поставить цели и разработать стратегию, которая поможет их достичь. Только не берите на себя слишком много, старайтесь не отрываться от своих реальных возможностей. Большая часть людей перебарщивает с новогодними обещаниями, и они так и остаются невыполненными.

8. Прибрать дома

Даже если перед праздниками вы сделали генеральную уборку и расхламили дом, за время каникул почти наверняка снова образовался беспорядок. Грязные тарелки в раковине, опавшие ёлочные иголки на полу, конфетти между диванных подушек, разбросанные вещи — лучше ликвидировать это всё до того, как вы выйдете на работу. Тогда лёгкий домашний хаос не будет портить вам настроение и тормозить вашу продуктивность.

Необязательно устраивать полноценную уборку. Пройдитесь по квартире с пылесосом, разложите вещи по местам, вытрите пыль — дома станет куда опрятнее. Можно поступить и ещё проще — вызвать клининговую службу, а самому отправиться на прогулку или в кино.

9. «Вынести» цифровой мусор

Подписки на ненужные приложения и сервисы, дубликаты фотографий, уведомления в почтовом ящике, старые документы, пять тысяч скриншотов, которые требовались для работы, а теперь уже нет. Всё это «барахло» занимает место в памяти устройства, забирает деньги, мешает найти нужную информацию и портит настроение.

Новогодние каникулы — отличное время, чтобы наконец расчистить эти цифровые авгиевы конюшни. Тем более что сделать это можно, даже не вставая с дивана.

Мари Кондо, эксперт по наведению порядка и автор метода КонМари, в своей новой книге «Магическая уборка на работе» предлагает регулярно проводить цифровое расхламление.

Для начала нужно разделить все цифровые объекты на несколько категорий, а потом работать с каждой отдельно. Ключевой принцип метода: убирать нужно быстро, без сожаления выбрасывая то, что не вызывает «искры радости», то есть приятные эмоции или воспоминания.

• Файлы. Создайте две папки. В одну переносите всё, что приносит радость, в другую — важные фото и документы, которыми вы пользуетесь и которые нельзя скачать из интернета или облачного хранилища. То, что не попало ни в одну ни в другую папку, удаляйте.

• Сообщения и письма. Очистите корзину и папку «Спам», отпишитесь от рассылок, которые не читаете. Затем повторите тот же процесс, что и с файлами. Разделите письма на радостные и важные, а те, что ни к одной категории не относятся, удалите.

• Подписки и приложения. Откажитесь от всего, чем не пользуетесь регулярно и что вас не радует. Вам вряд ли нужны пять разных стриминговых сервисов, если вы смотрите только парочку, да и несколько ежедневников или приложений с тренировками тоже ни к чему. Как только они действительно вам понадобятся, вы тут же сможете скачать их заново.

10. Купить себе что-нибудь приятное

Подарки можно — и нужно — дарить не только другим, но и себе. Купите то, о чём давно мечтали, сходите на приятную процедуру вроде массажа или побалуйте себя хотя бы милой мелочью: хорошей книгой, симпатичным шарфиком, пачкой ароматного чая. Вы совершенно точно заслужили.

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