СМИ: Кадыров официально ввел кровную месть в Чечне 3.01.2024, 14:33

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Рамзан Кадыров

Вопреки законам РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе совещания с командирами и начальниками подразделений МВД и Росгвардии призывал наказывать за совершенные преступления родственников тех, кто их совершил, передает «Медуза».

Запись совещания Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале. В подписи к видео говорится, что он «призвал сотрудников [правоохранительных органов] быть крайне бдительными и пресекать любые проявления нарушения порядка».

«Любая попытка совершить посягательство на жизнь человека отразится в том числе на родственниках виновного. Близкие родственники должны знать, чем занимается представитель их семьи, и нести за него ответственность, чему нас веками учат чеченские адаты», — говорится в сообщении.

В то же время оппозиционный чеченским властям телеграм-канал 1ADAT обратил внимание, что в самом ролике Кадыров, говоря на чеченском языке, высказался более конкретно. В частности, он намекнул на возможность убийства родственников тех, кто совершил убийство.

«Если любой сотрудник заметит малейшую опасность или ему просто это покажется, то он сразу должен обратить на это внимание. Неважно, кто это и чей это ребенок. Если кто-то посягает на общественную безопасность, на сотрудника или на туриста, и если мы даже не найдем преступника, мы не будем продолжать его искать, а обязательно найдем его родственника. Как принято испокон веков, если кто-то из родственников провинился и преступника не могут найти, то убивали его брата, его отца. Поэтому мы крайне быстро свою кровную месть возместим», — перевел канал заявление Кадырова.

Глава Чечни также добавил, что отказ семьи от родственника, совершившего преступление, не освободит их от мести. «А то человек кого-то убивает и гуляет себе безнаказанно, а его родственники начинают отказываться от него. Никакой отказ родственников не работает, пока мы не убьем кого-то из их семьи, и не заберем право кровной мести», — заявил Кадыров.

Аналогичные переводы выступления главы Чечни опубликовали «Агентство» и правозащитная ассоциация «Вайфонд».

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