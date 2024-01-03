Птицефабрику «Дружба» оштрафовали за продажу продукции со скидкой 1 3.01.2024, 14:40

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Что на предприятии сделали не так?

Экономический суд Брестской области оштрафовал птицефабрику «Дружба» за продажу товаров, цены на которые регулируются государством, без экономических расчетов, подтверждающих уровень отпускных цен.

Нарушение было установлено в ходе внеплановой проверки Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Как заявляет МАРТ, птицефабрика с апреля по октябрь 2022 года продала организациям продукцию на сумму 31,6 млн рублей со скидками, размер и условия предоставления которых не были установлены.

Предприятие привлекли к административной ответственности с наложением штрафа. Размер штрафа по статье 13.2 КоАП может составлять до 10% от стоимости реализованных товаров.

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